Falleció Pedro Torres Castilla en Ciudad de México, histórico productor de Televisa

El productor mexicano Pedro Torres Castilla, figura clave de la televisión y estrechamente vinculado a Televisa, falleció este 30 de enero de 2026 en Ciudad de México, según confirmó su familia a través de un comunicado público difundido en Instagram.

Murió rodeado de su familia

Pedro Torres Castilla falleció este 30 de enero de 2026 en Ciudad de México. (Instagram/Tomada de Instagram)

En el mensaje, firmado por sus hijos Apolonia, Pedro Antonio y Emilia Torres, se indicó que el productor falleció “en paz, tranquilo y lleno de fe”, acompañado por sus seres queridos hasta el último momento.

“Rodeado del amor de sus hijos, de su madre, de sus nietos, hermanos y hermanas, sobrinos, familia extendida y de numerosas amistades que lo acompañaron hasta el último momento”, señala el comunicado difundido por la familia.

La familia de Pedro Torres Castilla agradeció las muestras de apoyo recibidas durante la enfermedad del productor y solicitó respeto en este momento de duelo.

“Agradecemos profundamente las muestras de cariño y solidaridad recibidas durante su enfermedad y solicitamos de manera muy respetuosa a los medios de comunicación y al público en general comprensión y respeto en este momento de duelo”, se lee en el texto.

También se informó que el productor será velado en una ceremonia privada y que posteriormente se dará a conocer la fecha y hora de la misa para quienes deseen honrar su memoria.

Trayectoria en la televisión mexicana

Pedro Torres Castilla mantuvo un estrecho vínculo con Televisa, donde encabezó y desarrolló proyectos que marcaron una época en la televisión mexicana.

Entre los programas más reconocidos en los que estuvo involucrado se encuentran Big Brother, Mujeres Asesinas, Operación Triunfo, Vas o no vas con Boletazo y Gossip Girl: Acapulco, producciones que tuvieron impacto tanto a nivel nacional como internacional.

Según Infobae, en noviembre anterior habían circulado rumores sobre el supuesto fallecimiento del productor, quien padecía esclerosis, sin embargo, fue hasta este 30 de enero cuando la familia confirmó oficialmente la noticia.

El comunicado concluye con un mensaje de agradecimiento a quienes acompañaron su trayectoria profesional y personal. “Agradecemos su cariño, comprensión y respeto”, remarcaron.

La familia confirmó la noticia mediante un comunicado en redes sociales. (Instagram/Tomada de Instagram)

