Falleció Roberta Flack reconocida cantante ganadora de cinco premios Grammy

Roberta Flack falleció este lunes (Tomado de X/Tomada de Twitter)

El mundo de la música llora la muerte de la cantante Roberta Flack, famosa por la pieza “Killing Me Softly with His Song”, que le dio dos premios Grammy.

La noticia la confirmó su familia por medio de un comunicado: No dieron muchos detalles sobre la muerte de la vocalista, pero dejaron claro que su fallecimiento se dio en un ambiente de paz y amor.

“Nos parte el corazón de que la gloriosa Roberta Flack ha fallecido esta mañana del 24 de febrero de 2025. Murió apaciblemente, rodeada de su familia. Roberta rompió récords y barreras. También fue orgullosamente una educadora”, decía el texto.

Aunque no especificaron la causa de su muerte, desde hace varios años venía luchando con varios problemas de salud. En el 2022 la declararon con esclerosis lateral amiotrófica.

Flack tuvo una destacada carrera en la música, pero siempre será recordada por la pieza “Killing Me Softly with His Song”, uno de sus más grandes éxitos.

Aunque tuvo muchos reconocimientos y premios, los más destacados de su carrera son cinco Grammy, dos por la canción antes mencionada e incluso uno por trayectoria en el 2020.