Famosa actriz de Telemundo y de novela Sin senos no hay paraíso fue internada de emergencia

Aylín Mujica.

La famosa actriz cubana Aylín Mujica fue internada de emergencia durante este fin de semana en la ciudad de Miami, Estados Unidos.

La actriz de “Sin senos no hay paraíso” se sintió mal mientras estaba de presentadora en el programa de Telemundo, “La mesa caliente”.

La eterna villana contó que mientras debatía temas con sus compañeras sintió un fuerte dolor que no la dejó tranquila, por lo que decidió ir al Baptist Hospital en Miami.

Tras salir la noticia, la artista prefirió contar ella misma lo que estaba pasando y las pruebas que le estaban haciendo en el hospital.

“Ayer la pasé muy mal, tuvieron que llamar al ‘rescue’ porque estaba temblando... Cuando estaba haciendo La mesa caliente me dio una cosa rara porque no me sentía bien”, contó.

“Yo pensaba que era estrés, pero la cosa se está complicando porque tengo mucho dolor en la parte derecha del abdomen”, agregó.

Al final los médicos descubrieron que se trataba de una fuerte infección en los riñones, misma que la mandó a descansar y tomar medicamentos por los próximos días.