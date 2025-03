Famosa actriz Ivonne Montero reveló que un supuesto fantasma intentó abusar de ella

Ivonne Montero ha visitado en varias ocasiones Costa Rica. El Universal, México.

La famosa actriz mexicana Ivonne Montero contó que, en apariencia, sufrió abuso sexual por parte de un ser paranormal que la acosaba.

No es la primera vez que Ivonne Montero cuenta que ha atestiguado acontecimientos paranormales, debido a que tiene la firme convicción de tener un sexto sentido desarrollado, el cual la ha puesto en situaciones muy incómodas.

Ahora acaba de revelar que una especie de demonio, aparentemente, trató de abusar de ella durante una noche.

La actriz fue entrevistada por “Ventaneando” y, entre otras cosas, confió un terrible episodio que habría vivido una noche, cuando sintió que una presencia maligna trataba de acercarse a ella, poco tiempo después de que conciliara el sueño.

Montero adjudica esta presencia al mismo diablo.

“Empecé con sueños muy extraños, sueños raros con el diablo, me decía: ‘vengo por ti, voy por ti, te voy a encontrar’, persecuciones, ¿sabes? De repente, empecé a escuchar voces, me empezaron a tocar, me abrazaban”.

Ivonne rememoró que la ocasión en que sintió que esa aparente entidad trataba de abusar de ella, se encontraba sin ropa, tratando de conciliar el sueño, pues hay veces que prefiere no usar las pijamas.

“Llego a dormir, alguna que otra vez, desnuda, y yo tenía a este ser encima de mí. Una ocasión se subió a la cama con fuerza, me desperté y era una sombra encima de mí, forcejeando, feo”, concluyó.