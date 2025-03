Famosa cantante Angie Stone falleció en trágico accidente tras salir de un concierto

Falleció artista Angie Stone (Tomada de X/Tomada de X)

Una tragedia sacudió el mundo de la música este sábado tras la muerte, en un accidente de tránsito, de la famosa cantante estadounidense Angie Stone.

La cantante de soul, quien saltó a la fama como miembro del trío pionero de hip-hop femenino The Sequence, y que luego se convirtió en una cantante destacada de soul, murió a los 63 años, según informó el portal Variety.

Stone falleció en un accidente automovilístico en Montgomery, Alabama, en la madrugada del sábado.

Un representante de la cantante confirmó a ese medio que la artista venía de un espectáculo con los miembros de su banda y coristas cuando su Sprinter volcó. Stone fue la única persona que murió en el accidente.

La intérprete, nominada al Grammy, era conocida por su éxito de 2001 “Wish I didn’t miss you”.

A lo largo de su carrera, lanzó 10 álbumes en solitario y fue nominada a tres premios Grammy, incluyendo mejor interpretación de R&B de un dúo o grupo con voces en 2003, y mejor interpretación vocal femenina de R&B el año siguiente.

Nacida en Columbia, Carolina del Sur, Stone comenzó a trabajar en la música a los 16 años como parte de The Sequence, el primer trío femenino de hip-hop que firmó con Sugar Hill Records. Lanzaron varios álbumes, pero su mayor reconocimiento fue “Funk You Up”, el sencillo de 1979 que se convirtió en una canción que se usaba con frecuencia en la música contemporánea, como “Uptown Funk” de Mark Ronson y Bruno Mars, y “Love of my life worldwide” de Erykah Badu.