Famosa cantante británica Ellie Goulding está de visita en Costa Rica

La cantante británica Ellie Goulding está de visita en el país. (Instagram)

La reconocida cantante británica Ellie Goulding sorprendió a sus seguidores con una publicación que muestra que está de vacaciones en Costa Rica.

La famosa artista, que tiene casi 14 millones de seguidores en su cuenta de Instagram, decidió venir a tomarse unos días de descanso al territorio nacional.

Este martes hizo una publicación con un total de 10 fotos que muestran lo bien que se la pasa o pasó en una playa del país junto con la reconocida actriz estadounidense Emily Wickersham, el esposo de ella, James Badgedale, y la actriz Alessandra Balazs.

Según las historias de Instagram de los cuatro, ellos estuvieron varios días en el país, pero se desconcen si ya se fueron, entre este lunes y martes han estado compartiendo contendio de Playa Hermosa, en Guanacaste.

En las imágenes, que la cantante tituló como “Pura vida”, se ven compartiendo en la playa, un atardecer, una cerveza michelada y un paseo en cuadraciclo.

Ellie Goulding nació en Inglaterra, tiene 37 años de edad y es madre de un niño junto a Caspar Jopling. Durante su carrera ha sido ganadora de muchos premios y nominadas a los más importantes, como en el año 2016, que su éxito “Love me like you do” (Amame como tú lo haces) fue nominado a un Grammy.

Esta pieza es el mayor éxito de Goulding y es que ser parte de la banda sonora de la cinta “Cincuenta sombras de Grey” la hizo un hit mundial.

Entre sus canciones más pegadas resaltan: Love me like you do, Burn, Hate me, Something in the Way You Move y Still Falling For You, todas con cientos de millones de reproducciones y algunas con hasta más de mil.

Algunos fans ticos han celebrado la visita de artista a Costa Rica y le han deseado que, al igual que muchas otras estrellas de la música, pueda disfrutar de todo lo que ofrece el país y los ticos.