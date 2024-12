Famosa cantante reconoció que abusó del bótox y que ahora su rostro sufre los efectos

Famosa cantante reconoció que abusó del bótox al no poder hacer un gesto. (Shutterstock)

Meghan Trainor, la famosa cantante, compositora y productora estadounidense, reveló que abusó del uso del bótox y contó que una de las consecuencias es no poder realizar un gesto facial.

Fue a través de su pódcast Workin’ On It with Meghan Trainor & Ryan Trainor que la cantante habló sobre los efectos del exceso de bótox en su rostro, un tratamiento al que recurren muchos famosos para lucir bien o evitar los efectos del paso del tiempo.

Meghan Trainor dijo que sus labios eran muy finos y por eso recurrió al bótox. (Instagram)

Meghan se puso un poco de relleno en el labio superior, porque, según explicó, sus labios eran muy finos. La anécdota la contó entre risas, pero también manifestó que no ha sido nada fácil, pues le cuesta gesticular y hacer cosas cotidianas, como sonreír.

“Tengo demasiado bótox y necesito ayuda. Me equivoqué”, mencionó inicialmente. Luego expresó: “Esto es lo más grande que puedo sonreír”, agregó la norteamericana, mostrando lo difícil que le resulta hacerlo.

Sin embargo, a pesar de lo que le está pasando no descartó volver a hacerse una intervención estética.