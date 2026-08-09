Famoso actor y comediante hará que muchos ticos y sus historias se vuelvan virales a nivel internacional

Los videos de Fede Cyrulnik acumulan millones de reproducciones mostrando situaciones tan cotidianas como qué hace cada signo del zodiaco cuando se enoja, se enamora o sale de fiesta.

Ahora, varios costarricenses podrían convertirse en los próximos protagonistas de ese contenido.

El reconocido comediante argentino estuvo este sábado en Costa Rica con su espectáculo Zodiacal y antes de subir al escenario, le contó a La Teja que decidió grabar esta función, algo que no hace en todas sus presentaciones.

La decisión tenía un ingrediente adicional: una nueva dinámica de improvisación en la que personas del público suben al escenario e interactúan directamente con él.

De Costa Rica para millones de seguidores

Federico Cyrulnik vuelve a Costa Rica, un país del que destaca la paz y la forma de vivir de su gente. (Suministrada/Suministrada)

“La gente que venga puede formar parte de los próximos clips de las redes sociales. Es algo que probablemente muchos ven y no saben cuándo grabo, porque no siempre grabo todos los shows”, explicó Cyrulnik.

Eso significa que algunas de las historias, ocurrencias y reacciones de los costarricenses que participaron en el espectáculo podrían terminar convertidas en contenido para las redes del argentino.

Cyrulnik se hizo especialmente conocido por llevar al humor los comportamientos atribuidos a Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo y el resto de signos zodiacales, contenido que lo llevó a construir una enorme comunidad digital y posteriormente a trasladar ese fenómeno a los teatros.

Lo que parece improvisado tiene años de trabajo

Precisamente, durante la conversación con La Teja, el comediante reveló algo que probablemente muchos de quienes consumen sus videos desconocen: detrás de esa naturalidad hay muchísimo trabajo.

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“El stand-up tiene como objetivo parecer que se ocurrió en el momento lo que estás diciendo, pero el chiste es que por ahí tiene cinco años, siete, dos, cuatro, un mes”, explicó.

Según Cyrulnik, esa naturalidad es parte del “truco de magia” del stand-up.

“En el juego parece que es todo improvisado, pero está todo armado, estructurado, probado. Por eso el show funciona en todos lados”, afirmó.

Incluso explicó que viajar por distintos países le enseñó cuándo debe cambiar alguna palabra para hacerse entender, aunque procura conservar su manera argentina de hablar.

“La gente que me sigue en redes no me sigue porque adapté mis formas de hacer videos a sus países y, sin embargo, me entienden igual, me siguen igual, me comparten igual”, comentó.

Los ticos también lo conquistaron

Costa Rica tampoco es simplemente otra parada en su gira. El argentino aseguró que guarda un cariño particular por el país y destacó una característica de los costarricenses que le llamó poderosamente la atención.

“Les tengo mucho cariño. Son de las personas más espirituales y queridas de Centroamérica”, aseguró.

Cyrulnik destacó especialmente la relación de los costarricenses con su entorno.

“Creo que tienen un vínculo mucho más profundo, si no es el país con más conexión con la naturaleza que he conocido hasta ahora. Eso es muy especial y me parece que hay que cuidarlo”, afirmó.

El café también ocupa un lugar especial en su relación con Costa Rica.

Cyrulnik contó que desde antes de visitar el país compraba café costarricense y quedó sorprendido por su calidad. Ya estando en suelo nacional, vivió incluso la experiencia de encontrarse un cafeto en la calle y probar por primera vez el fruto directamente de la planta.

“Tengo una máquina y de los cafés que más compraba, cuando tenía algún contacto de tostadores de granos, había sido el de Costa Rica. Me parecía muy, muy, muy loco porque no sabía que había en Costa Rica tan buen café”, recordó.

Por eso, entre risas, reconoció que hasta ahora su experiencia en el país ha sido “más cafetera que playera”.

Fede Cyrulnik grabó su espectáculo en Costa Rica y algunos ticos podrían aparecer en sus próximos videos. (Instagram/Instagram)

Una visita que siempre le queda corta

Esta vez su estadía volvió a ser de apenas dos días, por lo que todavía mantiene una deuda pendiente con el país: regresar sin funciones de por medio y conocerlo con más calma.

“A veces ir a los lugares me hace volver con más ganas de volver que otra cosa”, reconoció.

Mientras llega esa visita de vacaciones, algunos costarricenses tendrán otra cosa que esperar: descubrir si aquella interacción con Cyrulnik terminó siendo una de las escogidas para aparecer ante sus millones de seguidores.