Famoso artista fue hallado sin vida en su casa

El reconocido rapero estadounidense Young Noble fue encontrado sin vida en su casa.

El exintegrante del grupo de hip hop Outlawzy, frecuente colaborador de Tupac Shakur, murió a los 47 años.

Según el medio TZM, el artista fue hallado sin vida en su cada en Atlanta, Estados Unidos.

Su muerte generó la reacción de miles de personas, entre fans y colegas como Damien “Big Percy” Roderick y Snoop Dogg.

De momento, la policía local no ha dado declaraciones sobre la posible causa de muerte de Noble.

La carrera de Young Noble se caracterizó por su asociación con Tupac Shakur y Outlawz. Comenzó a rapear en Nueva Jersey, donde conoció a los miembros originales del grupo, Hussein Fatal y Yaki Kadafi. Se unió a Outlawz en 1996 y, desde entonces, participó en varios proyectos del grupo y de Tupac, incluyendo canciones como “Bomb First (My Second Reply)”, “Hail Mary”, “Life of an Outlaw”, “White Man’z World” y “Just Like Daddy”, éxitos en el mundo del rap.

