Famoso galán de telenovelas contó que rechazó a Ricky Martin: “No juego en esa liga”

Danilo Carrera asegura que no quiso conocer a Ricky Martín

El reconocido actor de telenovelas Danilo Carrera contó, en una reciente entrevista, que tuvo que rechazar a Ricky Martin, ya que el cantante puertorriqueño estaba interesado en él.

El protagonista de diversas telenovelas de Telemundo, asistió a un famoso pódcast ecuatoriano, Morfi, donde contó que el artista intentó conocerlo más de una vez y él no quiso.

Todo surgió porque en la entrevista le consultaron si alguna estrella que no esperaba lo siguió en redes sociales, lo que lo llevó a recordar al puertorriqueño.

“Me seguía Ricky Martin, ya me dejó de seguir, pero me seguía el man. Nunca lo conocí personalmente, pero me invitaron varias veces a conocerlo, nunca fui a conocerlo, no me interesaba, no juego en esa liga”, contó dejando claro que no le interesan los hombres para algo más allá de una amistad.

Para finalizar, Carrera agregó que siempre ha admirado la música de Ricky y que la gente se asustaba de que lo siguiera, pero él sabe que era porque se ajusta al tipo de hombres que le gustan al cantante.

“Era de las personas que más me gustaba su música de chiquito, canciones como Tu recuerdo, que la gente no conoce mucho. En el 98 cuando el man canta La copa de la vida para el Mundial yo tenía ocho años, para mí es la canción más top de las tops. La gente me decía: ‘oye, Ricky Martin te sigue’, obvio que me sigue, pues, obvio, yo soy el target del man”, concluyó.

Carrera acaba de protagonizar El amor invencible y contó que ya tiene otro proyecto en puertas, pero esta vez con Telemundo.