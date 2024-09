Feid quedó conmovido con detalle que recibió en su llegada a Costa Rica

Feid tomará el Estadio Nacional para hacerlo vibrar al ritmo de su música. (Cortesía)

Feid ya llegó a Costa Rica y quedó conmovido con un detalle que le preparó la producción para darle la bienvenida al país.

Ferxxo ya llegó a Tiquicia para esta noche poner a bailar a miles de ticos en el Estadio Nacional.

En sus historias de Instagram publicó una foto de la entrada del camerino, todo decorado con su nombre y sus colores, el verde y naranja.

“Bienvenido a Costa Rica, Feid”, decía una pared por la que pasó el artista, él tomó una foto y la compartió con un corazón verde y una carita llorando de emoción.

El concierto del interpreté de “Normal” es uno de los más esperados del año, la fila para verlo empezó desde el sábado en el mañana, muchos fiebres acamparon para verlo lo más cerca posible cantando Sorry 4 That Much.