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Finalista de Batalla de Karaoke protagonizó romántico momento con Keyla Sánchez en la gran final

Josué Arce sorprendió durante la gran final de Batalla de Karaoke al dedicarle parte de su presentación a la presentadora Keyla Sánchez

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Por Hillary Chinchilla Marín

La gran final de Batalla de Karaoke, de Teletica, dejó uno de los momentos más comentados de la noche luego de que el finalista Josué Arce protagonizara una romántica escena junto a la presentadora Keyla Sánchez en pleno escenario.

El joven alajuelense de 18 años interpretó el tema “Si te vas” durante la gala final y sorprendió al dedicarle parte de la canción a la presentadora, quien se encontraba a un lado del escenario observando la presentación.

Keyla Sánchez elogia a Nancy Dobles, su compañera en El Chinamo.
Keyla Sánchez reaccionó sonriente mientras Josué Arce interpretaba “Si te vas”. (Instagram)

Josué Arce sorprendió con romántica dedicación

Mientras interpretaba el tema, la cámara enfocó a ambos en una escena que rápidamente llamó la atención de los televidentes. Con mucho respeto y seguridad, Josué Arce se acercó visualmente a Keyla y le cantó directamente; incluso le tocó el rostro y ella sostuvo su brazo, lo que provocó gritos del público.

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La presentadora reaccionó sonriendo y disfrutando del momento, mientras el público también celebró la interacción entre ambos durante la transmisión en vivo.

Josué Arce le dedicó parte de su presentación a Keyla Sánchez durante la final de Batalla de Karaoke.
Josué Arce le dedicó parte de su presentación a Keyla Sánchez durante la final de Batalla de Karaoke. (Captura/Captura)

El joven se convirtió en uno de los favoritos del programa

Josué Arce ha sido uno de los participantes más destacados de esta temporada de Batalla de Karaoke. Desde la segunda gala logró posicionarse como favorito tras convertirse en el ganador de la noche, llevándose 500 mil colones y asegurando su pase directo a la gran final.

El joven cantante ha llamado la atención por su talento vocal, seguridad en el escenario y carisma frente a las cámaras, cualidades que volvió a demostrar este domingo durante la última gala del programa de Canal 7.

Su despedida del programa fue junto a la cantante nacional María José Castillo con “Estoy enamorada” de Thalia y Pedro Capó.

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Hillary Chinchilla Marín

Hillary Chinchilla Marín

Periodista de Teleguía con experiencia en diversas áreas de la comunicación. Cuenta con una Licenciatura en Periodismo deportivo y un bachillerato en Periodismo de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Sumando experiencia profesional desde el 2016.

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