Franciny Castillo pasó de cantar en el coro de iglesia a cumplir su sueño en Nace una estrella

Una joven, amante de la música y vecina de un pequeño y humilde barrio de Cartago, buscará sobresalir y brillar en la sétima temporada de Nace una estrella.

El famoso y querido programa de canto de Teletica volverá con una nueva temporada este fin de semana y una de las 17 participantes es Franciny Castillo, de 28 años vecina del barrio Santa Lucía en Paraíso de Cartago.

Su amor por la música empezó hace años cuando trabajando en algo completamente diferente empezó sin querer a cantar en una iglesia donde todavía muchos tienen el placer de escucharla.

“A mí me gustaba cantar en la casa, pero solo cuando estaba en la ducha bañándome. Cuando empecé, yo daba catequesis de confirmación y había una señora cantando sola, y le pregunté si quería que le ayudara y me dijo que me iba a hacer una prueba porque le gusté. Entonces fui días después a su casa y ella me dijo que sí cantaba y ahí empezó mi sueño”, nos explicó.

Eso fue hace más de 10 años y desde entonces, gracias a que esa señora la descubrió, empezó a cantar en el coro “Tu verdad cantaré” de una iglesia de su barrio, donde se mantiene hasta el día de hoy.

Aunque esta vez fue la definitiva, la espinita y el sueño de Franciny por entrar a este programa de canto nació hace muchos años, razón por la que ya lo había intentado en dos ocasiones.

“Hice tres audiciones contando este año. Este año audicioné con la canción Aguanile (una salsa de Marc Anthony) y creo que por fin se me dio porque las cosas nunca son cuando uno quiere, sino cuando debe de ser y pienso que hasta para audicionar hay que agarrar bolados”, recordó nostálgica.

Para ella, la clave del éxito fue no rendirse y seguir su sueño año tras año, a pesar de que la vida le negó la oportunidad dos veces.

“Lo importante es nunca cansarse de intentar lo que uno sueña y ama, es la única manera de saber si se puede lograr o no. Y si está en tu mente, muy probablemente se haga realidad”, detalló.

Franciny la pulseó tres veces para estar en Nace una estrella (Cortesía Franciny Castillo/Cortesía Franciny Castillo)

Nace una estrella es un reto que Franciny siempre quiso vivir

Franciny tiene muy claras sus prioridades y sus metas de vida, se describe como una mujer luchadora, esforzada y valiente, justo como quiere que Costa Rica la conozca, pues sabe que el programa le dará una exposición a nivel nacional.

“Me gustaría que la gente me vea y sepa que soy persona como cualquier otra que ama la música y lucha por sus ideales. También soy una persona luchadora, perseverante, trabajadora y cuando creo en algo difícilmente me detengo”, explicó.

Para ella nada la describe mejor que el proceso que ha llevado para estar hoy entre los participantes del programa, ya que ha sido muy retador.

“Todo esto es un reto algo emocionante para mí y una experiencia que quiero vivir feliz y preparada para dar mi mayor esfuerzo”, agregó.

A pesar de que tiene claro que lo principal es disfrutar la aventura, a los profesores y sacarle el máximo provecho al formato, tiene muchas expectativas con lo que el programa le puede aportar a su vida y a su carrera.

“Lo que espero y más quiero de Nace una estrella es aprender y tener un crecimiento personal y artístico. Por mi parte, la gente que lo vea en casita tiene que saber que prometo esforzarme y disfrutar en cada gala para que ellos lo disfruten también.

La vecina de Paraíso, más que nerviosa, está ansiosa porque empiece el programa, está deseando participar y ojalá en los géneros musicales que más le gustan, nada más y nada menos que la música ranchera y popular.

Faltan pocos días para que empiece oficialmente la nueva temporada y mientras eso pasa, ella está compartiendo el proceso en redes sociales (donde ya tiene muchos seguidores), disfrutando y aprendiendo de los profes y hasta sometiéndose a un inesperado cambio de look.

La primera gala de la sétima temporada de Nace una estrella será este domingo 6 de abril a las 7 de la noche por Teletica canal 7 y veremos a Castillo en vivo interpretando un ritmo muy movido que prenderá fuego el estudio Marco Picado y pondrá a todos a bailar hasta en sus casas.

