Galán de telenovelas confesó los duros momentos que ha pasado por perder un papel

Ernesto Laguardia tiene una carrera muy larga.

El galán de telenovelas mexicano Ernesto Laguardia, reconoció las dificultades que ha pasado en su carrera.

El artista asistió a un programa de televisión mexicano donde contó esos duros momentos.

“El público ha conocido los personajes que he logrado interpretar, que no me han quitado, que me he ganado. Pero hay muchos atrás que no pudo conocer el público porque, incluso, de un día a otro te dicen: ‘Ya no vas tú’. ‘¿Cómo? Llevo un mes preparando este personaje’. ‘Sí, pero cambiaron las circunstancias’”, contó en “De primera mano”.

Para Laguardia, la actuación le ha dejado grandes cosas, viajes y satisfacción, pero acepta que muchas veces ha llorado por trabajar en un ámbito tan cruel.

“Hay momentos en que te toca llorar y sufrir en este medio porque no es medio fácil. No estoy diciendo nada sorprendente, ni que no se sepa. Es un medio lleno de egos, de hipersensibilidades que, a veces, te toca sufrir, pero tampoco te dejas”, agregó.

El actor, de 63 años de edad, tiene más de 40 de carrera en los que ha sido parte de grandes proyectos de la televisión latinoamericana, entre ellos: “Corona de Lágrimas”, “Una familia con suerte”, “Amarte es mi pecado”, “Amigos por siempre”, “Quinceañera” y muchas más.