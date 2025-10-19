Galy Galiano se deja ver disfrutando de Manuel Antonio y hasta bromeó con uno de sus temas

Momentos de relax para Galy Galiano en Manuel Antonio, uno de los destinos más visitados del país. (Rafael Pacheco Granados)

El querido Galy Galiano, ícono de la música latina, anda de vacaciones por Costa Rica y aprovechó su cuenta oficial de Instagram para mostrar a sus seguidores cómo disfruta del país. El cantante se dejó ver en Manuel Antonio, una de las playas más lindas del territorio nacional, donde no dudó en vacilar con una de sus canciones más populares.

LEA MÁS: Galy Galiano y su hija serán la cereza del pastel de la Teletón 2022

“¿Cómo la ve? hemos venido al Parque Manuel Antonio, a ver monos, vinimos a ver los monos que están escondidos porque está haciendo un poco de frío”, comentó Galiano en un clip que compartió en redes sociales.

LEA MÁS: (Video) Así se prepara Melissa Mora para su presentación en Teletón

El intérprete de “El Calmante” comparte su diversión con los seguidores mientras explora la naturaleza de Costa Rica. (Rafael Pacheco Granados)

Uno de los momentos que más causó gracia entre sus seguidores fue cuando el intérprete de “El Calmante” mostró una botella con el tema “Me bebí tu recuerdo”, aunque él, con humor, dijo “sueldo” en lugar de recuerdo, generando decenas de comentarios divertidos de los ticos.

LEA MÁS: Laura Rodríguez, experiodista de Teletica, confesó que ha tenido seis esposos en Estados Unidos

Los fans aprovecharon para preguntarle si pensaba realizar un concierto en Costa Rica, a lo que Galy respondió que sí, pero que por ahora está concentrado en disfrutar de sus días libres. Sin embargo, no descartó incluir al país en su gira de despedida, emocionando a más de uno que espera verlo en vivo pronto.

Galy Galeano anda de vacaciones por Costa Rica

Galy Galiano demuestra que, además de ser un artista reconocido, sabe relajarse y disfrutar de la belleza natural de Costa Rica, un destino que, según él, siempre le deja recuerdos imborrables.