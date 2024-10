Gary Centeno protagoniza uno de sus papeles más polémicos en su paso por México

Gary Centeno, actor y bailarín tico disfruta de un gran presente de la actuación en México

Gary Centeno, actor tico que representó a Costa Rica en el famoso reality show de Telemundo Top Chef VIP, vive un gran presente en México, lleno de trabajo.

A Centeno no le afectó que se terminará el formato y encontró la forma de seguir activo y con mucho trabajo.

El tico es parte de varias obras de teatro de ese país, hasta anda de gira compartiendo con gente que lo quiere ver a él y sus compañeros en diferentes ciudades aztecas.

Una de las obras que protagoniza es “Smiley”, una puesta en escena llena de amor sobre una relación complicada donde él le da vida a “Alex”.

Centeno es un actor muy versátil, por lo que también forma parte de una polémica y sensual obra de la que todo el mundo habla, llamada After Glow, una historia que aunque también se basa en el amor, su contenido es solo para mayores de 18 años.

“Josh, un director teatral, exitoso, con dinero, (aunque este no le importe), romántico, seductor, sensible y a veces sin quererlo poco manipulador, está casado con Alex. Alex viene de un pequeño pueblo, y es mucho más centrado, articulado y cuidadoso. Ambos están en sus treintas y son un matrimonio estable que deciden invitar una noche a Darius para compartir una noche de sexo. Darius, más joven, masoterapista que ha llegado a Nueva York a comerse la ciudad, tiene muy baja autoestima y busca afecto tratando de complacer a todo el que se le cruza en el camino. Es un sanador que pone por encima a los demás que a él mismo. Y de repente la vida de los tres no volverá a ser la misma”, dice la sinopsis oficial.

En esta obra el tico es uno de los protagonistas interpretando un personaje de la comunidad lgtbq+ al lado de reconocidos actores mexicanos. Además de eso será parte de “Cómplices” serie donde Maribel Guardia es una de las protagonistas.