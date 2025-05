Gary Centeno vive pesadilla en México tras ser estafado

Gary Centeno, actor y bailarin costarricense radicado en México.

El actor costarricense Gary Centeno denunció en sus redes sociales que está pasando por una situación complicada debido a que, supuestamente, lo estafaron.

El sancarleño usó su cuenta de Instagram para publicar un extenso video donde pidió el apoyo de sus seguidores.

“Hoy vengo a pedir su apoyo porque he sido estafado por una persona que se llama Artur Vázquez, que tiene una agencia. Este tipo es un estafador, por favor. Si alguien va a trabajar con esta persona o tiene un negocio con él, por favor, huyan”, explicó.

El artista agregó que en México, donde vive hace muchos años, lo contrataron para un trabajo junto con otras figuras reconocidas.

“Yo nunca falle, fui a varias reuniones, el evento estuvo supercansado y después de ocho meses no me ha pagado y hoy reventé, nunca le había faltado el respeto y dice que hoy se lo falté porque le hablé fuerte, pero ¿quién se lo estará faltando a quién? Si hay algo que odio es que me vean la cara de pendejo”, mencionó molesto.

Según él, no lo amenazó, pero sí le habló fuerte y le aseguró que si algún día se lo topa, le va a cobrar por las buenas o por las malas porque sabe que le debe a más gente.

“Después de este video ya no me va a pagar, pero es para que quede, porque cuando me lo tope, me lo voy a cobrar y no sé de qué manera, pero si en algún momento pasa algo, ya van a saber por qué fue. Es un estafador que ustedes no tienen idea. “Págame, paga a las personas que hacen trabajo honrado y no te burles de ellos”, concluyó.

