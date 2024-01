Ginnés Rodríguez: “La Ginnés de hace un año, no es tan fuerte como la Ginnés de ahora”

Ginnés Rodríguez y sus hijos y esposo Gerardo Zamora.

La periodista Ginnés Rodríguez compartió una formidable reflexión en sus redes sociales sobre su vida, con el fin de ayudar a sus seguidores.

Todo empezó por una foto de ella de hace un año, la cual le gustó tanto que intentó ponerse la ropa con la que salía, pero no le quedó como esperaba, lo que la hizo sentir mal.

“Les comparto algo para que riamos y lloremos juntos, estaba viendo fotos y me veo en un set con ropa que utilice hace un año que se me veía espectacular, me lo encaramo y me doy cuenta de que parezco una hamburguesa mal armada, se me salía la carne por aquí, carne por allá”, recordó.

La situación la hizo buscar algo con lo que se sintiera mejor, mientras se acordaba de lo que comió en diciembre, el ejercicio que no hizo y otras cosas, pero en eso se dio cuenta de que no todo es físico.

“En eso también me detuve a pensar, que la Ginnés de hace un año, no vivió lo que sí pasó esta Ginnés y este pensamiento no es para caer en el conformismo, a veces vamos al pasado solamente para traer el látigo para castigarnos por no haber cumplido todas las expectativas y nos olvidamos de que en este camino recorrido crecemos en muchas otras cosas. La Ginnés de hace un año, no es tan fuerte como la Ginnés de ahora”, concluyó.

La presentadora de Informe 11 tuvo un 2023 muy difícil, posiblemente el año más duro de su vida, tras la muerte de su esposo Gerardo Zamora, proceso que la rompió y con el que intenta aprender a vivir, mientras cría a sus hijos, situaciones que, sin duda, la han hecho más fuerte.