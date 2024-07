Ginnés Rodríguez le iba a gritar a motociclista que se le atravesó, pero el muchacho le dio una gran lección

Ginnés Rodríguez contó que se llevó un gran lección de humildad en la calle

Ginnés Rodríguez se llevó una gran lección de humildad que la salvó de perder a un seguidor y de dejar una mala imagen.

La periodista y presentadora de “Informe 11″ contó en sus historias de Instagram que vivió una situación muy particular en la calle, donde casi no se porta de la mejor manera y la vida le mandó una lección.

“Hoy me dieron una terapia de humildad. Yo venía para la casa y se me atraviesa una moto y yo estaba tan enojada, que cuando el semáforo se puso en rojo dije: ‘este es el momento’, bajé la ventana y estaba todo envalentonada para decirle... cuando en eso me vuelve a ver y me dice: ‘¿usted es Ginnés Rodríguez?, ¿me puedo tomar una foto con usted?’”, contó.

Ella vaciló diciendo que el momento de cólera casi la hace perder un fan y agregó que nada hubiera ganado si, en lugar de tomarse la foto, le hubiera gritado y reclamado.

“Qué bendición haber podido llegar a la casa sanos y salvos, claro que a todos nos da cólera, pero pienso: ¿qué hubiera ganado si le hubiera pegado cuatro gritos?, ¿desahogarme? Yo creo que me hubiera ganado un colerón que me tendría ahogada. La paz vale tanto y a veces la perdemos tan fácil. Esta noche me voy a dormir en paz”, concluyó con la sonrisa que la caracteriza.

Este tipo de mensajes y reflexiones se han hecho populares en las redes sociales de Rodríguez y gustan tanto a sus seguidores, que ya le piden que haga un pódcast.