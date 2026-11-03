Ginnés Rodríguez reveló la pregunta de su hija que la hizo reflexionar tras la muerte de Gerardo Zamora

Ginnés Rodríguez contó la pregunta de su hija que la dejó pensando tras la muerte de Gerardo Zamora. (Archivo/Archivo)

Hablar de la muerte con los niños no es sencillo. Encontrar las palabras adecuadas para explicarles que una persona que aman ya no estará físicamente con ellos puede convertirse en uno de los momentos más difíciles para una familia.

De eso habló la periodista costarricense Ginnés Rodríguez, quien compartió en Instagram, una reflexión sobre el duelo infantil a partir de su propia experiencia tras la muerte de su esposo Gerardo Zamora.

LEA MÁS: Ginnés Rodríguez le dio un “un aplauso al amor” muy bien acompañada

Rodríguez reconoció que los adultos suelen recurrir a expresiones como “ya descansó”, “está en un lugar mejor” o “está disfrutando de la vida eterna” para explicar la muerte, pero esas frases pueden resultar confusas para los más pequeños.

LEA MÁS: Así sorpredieron a Ginnés Rodríguez en el primer cumpleaños con su nueva relación

La comunicadora recordó una pregunta que le hizo su Luciana Zamora y que la llevó a pensar en el efecto que pueden tener esas palabras durante el proceso de duelo.

“¿Por qué si Dios se llevó a papito porque lo quería ver feliz a nosotros nos dejó tristes aquí?”, le preguntó la niña.

“A lo mejor no somos conscientes de que nuestras palabras tienen un efecto en el transitar del duelo de los más pequeños de la casa”, reflexionó Rodríguez.

Gerardo Zamora falleció el 5 de abril de 2023, a los 46 años.

El recuerdo de Gerardo Zamora sigue presente en sus hijos

Ginnés también contó que una amiga de la familia les regaló a cada uno de sus hijos un relicario con una fotografía de Gerardo.

Ese detalle se convirtió en una herramienta para explicarles que, aunque su papá ya no estaría físicamente con ellos, podían mantener vivo su recuerdo a través de las experiencias y el amor que compartieron.

Ginnés Rodríguez compartió una reflexión sobre cómo hablar de la muerte con los niños.

“Se volvió en una forma materializada para explicarles que aunque no iba a estar físicamente con nosotros, cada vez que vieran la foto pensaran en él, sus recuerdos y amor que les tuvo e iba a estar con ellos”, contó.

Con el paso del tiempo, los niños dejaron de necesitar el relicario para sentir cerca a su papá. Según explicó la periodista, cada uno encontró una manera distinta de recordarlo.

“Mi hijo lo vive a través del fútbol, ahí está su papá, y yo veo también en mi hija que no puede hacer nada sin música y ahí también está su papá”, relató.

Para Rodríguez, esa es una de las enseñanzas más importantes que pueden recibir los niños cuando enfrentan la muerte de un familiar: comprender que el vínculo con esa persona también puede permanecer en los recuerdos, las actividades y las cosas que disfrutaban juntos.

¿Cuándo murió Gerardo Zamora?

El periodista costarricense Gerardo Zamora falleció el 5 de abril de 2023, a los 46 años.

Desde entonces, Ginnés y sus hijos han continuado su vida con el recuerdo del comunicador presente en distintos momentos de su día a día.