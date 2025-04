Ginnés Rodríguez reveló que ha recibido feos comentarios tras despido de Lussania Víquez

Ginnés Rodríguez y Lussania Víquez, presentadoras de Repretel (Cortesía)

La periodista Ginnés Rodríguez publicó la noche de este lunes un emotivo video donde reveló que muchos le han hecho una incómoda pregunta tras el despido de su amiga y excompañera de Informe 11, Lussania Víquez.

Como cada lunes, la presentadora publicó un emotivo video en redes sociales y en esta ocasión contó que no tiene las respuestas para muchas preguntas de su vida. Una de esas se la hace ella y también se la mandaron algunos de sus seguidores y se trata sobre Lussania.

“Es lunes y no es cualquier lunes, es un lunes que no tiene sentido. No he sido ajena a comentarios en redes sociales que terminaron de atizar la misma pregunta que me hago yo hoy: ‘¿Por qué yo sí tengo trabajo y mi amiga del alma (Lussania) no?‘, y así como yo me hago esas preguntas, ustedes se harán las suyas que desafían a la lógica”, contó algo afectada.

La comunicadora abrió su corazón sobre ese tema para recordar un mensaje muy importante que hasta a ella se le olvida.

“Cuando veo el Domingo de Resurrección es cuanto le recuerdo a mi limitada lógica que a nosotros nos sostiene un Dios que crea que mejor obra sobre las cosas que no tienen sentido y vos también estás pasando por un momento que no tiene ni pies, ni cabeza y estás buscando claridad, déjame te recuerdo que los milagros más fabulosos de Jesús ocurren en la oscuridad para que Él sea la única luz que ves en la oscuridad”, concluyó.

El video se llenó de mensajes de solidaridad para Ginnés la mayoría, asegurándole que si su camino laboral se separó del de Víquez no es por algo malo, al contrario, es porque algo muy bueno viene en camino para su amiga, aunque ahora no lo puedan ver.