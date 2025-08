Glenda Peraza compartió poderoso mensaje y se mostró como nunca antes por un motivo muy especial

Glenda Peraza se mostró cómo nunca antes a sus 51 años (Instagram)

Glenda Peraza compartió un poderoso mensaje para celebrar sus 51 años y se mostró como nunca antes.

La expresentadora está en una de las mejores etapas de su vida y compartió feliz que los 51 años los ha vivido y disfrutado como pocas.

“51 años… Y si algo tengo claro es que de aquí yo no me voy sin vivir la vida. He sido madre, esposa, amiga, trabajadora, soñadora… Y hoy, más que nunca, estoy decidida a vivir por mí, a sentir cada momento, a bailar, a reír, a no quedarme con ganas de nada”, comentó en una emotiva publicación que realizó en Instagram.

Agregó que, aunque a muchas personas les pesa la edad y no les gusta cumplir año, ni envejecer.

“Y los quiero… Porque estos 51 están llenos de cicatrices que me hicieron fuerte, de historias que me hicieron sabia y de amor propio que no cambio por nada".

Aprovechó para motivar a sus seguidoras de edades parecidas a las de ella.

“A todas las mujeres que me siguen, que están en esta etapa tan hermosa: Viva, sienta, disfrute… porque aún estamos a tiempo. Y recuerde: ¡un día a la vez! Gracias, Dios, por mi familia, por la salud, por el amor, por la vida. Feliz cumpleaños para mí y todos los del mes de agosto", concluyó.

La publicación se llenó de felicitaciones y halagos porque en las fotos y video sale en vestido de baño mostrando el cuerpazo que mantiene.

