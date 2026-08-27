Glenda Peraza mostró los “arreglitos” que se hizo en el rostro y así quedó

Glenda Peraza mostró cómo quedó después de darse varios chineos en el rostro. (Tomada de redes sociales/Tomada de redes sociales)

Glenda Peraza decidió darse una chineadita y mostró sin filtros el resultado de varios procedimientos estéticos que se realizó en el rostro.

La expresentadora compartió un video en Instagram en el que reveló que visitó a su médico de confianza para realizarse un protocolo de armonización facial.

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Según explicó, entre los cambios trabajó sus labios, contorno mandibular, ojeras y líneas de expresión, buscando refrescar su apariencia sin perder sus facciones.

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“Ustedes saben que me encanta chinearme, cuidarme y sentirme bonita, pero siempre siendo yo”, comentó Peraza.

La guapa aseguró que la intención no era cambiar su rostro, sino conseguir un resultado que se viera natural y que le permitiera seguir luciendo como ella misma.

La expresentadora sorprendió al enseñar el resultado de sus “arreglitos”. (Glenda Peraza /glenda Peraza)

Glenda Peraza no se guardó nada y contó qué se hizo para refrescar su rostro. (Glenda Peraza /glenda Peraza)

La expresentadora se puso en manos de su médico de confianza y quedó encantada. (Glenda Peraza /glenda Peraza)

La guapa expresentadora presumió el resultado de su armonización facial. (Glenda Peraza /glenda Peraza)

“Trabajamos labios, contorno mandibular, ojeras y líneas de expresión, porque una ríe, vive y disfruta y eso también se nota”, explicó.

Después de ver el resultado, Peraza no escondió su felicidad y aseguró que quedó encantada con cómo luce.

“Más bonita, pero siempre yo”, agregó la expresentadora, quien a sus 52 años continúa compartiendo con sus seguidores parte de los cuidados y chineos que se realiza.