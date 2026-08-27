Teleguía Farándula

Glenda Peraza mostró los “arreglitos” que se hizo en el rostro y así quedó

La expresentadora, de 52 años, contó cuáles procedimientos estéticos se realizó para mantener un resultado natural

EscucharEscuchar
Por Fabiola Montoya Salas

AñadirLa Tejacomo fuente preferida en

Glenda Peraza
Glenda Peraza mostró cómo quedó después de darse varios chineos en el rostro. (Tomada de redes sociales/Tomada de redes sociales)

Glenda Peraza decidió darse una chineadita y mostró sin filtros el resultado de varios procedimientos estéticos que se realizó en el rostro.

La expresentadora compartió un video en Instagram en el que reveló que visitó a su médico de confianza para realizarse un protocolo de armonización facial.

LEA MÁS: (Video) Glenda Peraza sufrió aparatosa caída en tarima mientras animaba la pasarela de una tienda

Según explicó, entre los cambios trabajó sus labios, contorno mandibular, ojeras y líneas de expresión, buscando refrescar su apariencia sin perder sus facciones.

LEA MÁS: https://www.lateja.cr/farandula/glenda-peraza-habla-de-la-situacion-que-atraveso/6TLJ7GDDONDGJJXSILTP3MU2KE/story/

“Ustedes saben que me encanta chinearme, cuidarme y sentirme bonita, pero siempre siendo yo”, comentó Peraza.

La guapa aseguró que la intención no era cambiar su rostro, sino conseguir un resultado que se viera natural y que le permitiera seguir luciendo como ella misma.

Glenda Peraza
La expresentadora sorprendió al enseñar el resultado de sus “arreglitos”. (Glenda Peraza /glenda Peraza)
Glenda Peraza
Glenda Peraza no se guardó nada y contó qué se hizo para refrescar su rostro. (Glenda Peraza /glenda Peraza)
Glenda Peraza
La expresentadora se puso en manos de su médico de confianza y quedó encantada. (Glenda Peraza /glenda Peraza)
Glenda Peraza
La guapa expresentadora presumió el resultado de su armonización facial. (Glenda Peraza /glenda Peraza)

“Trabajamos labios, contorno mandibular, ojeras y líneas de expresión, porque una ríe, vive y disfruta y eso también se nota”, explicó.

Después de ver el resultado, Peraza no escondió su felicidad y aseguró que quedó encantada con cómo luce.

“Más bonita, pero siempre yo”, agregó la expresentadora, quien a sus 52 años continúa compartiendo con sus seguidores parte de los cuidados y chineos que se realiza.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Glenda Perazaprocedimientos estéticosarmonización facialcontorno mandibular
Fabiola Montoya Salas

Fabiola Montoya Salas

Periodista de Empleo Costa Rica, bachiller en periodismo de la Universidad San Judas Tadeo.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.