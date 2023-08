Glenda Umaña abrió su corazón y recordó cómo llegó a CNN

Glenda Umaña recordó el camino que la llevó a convertirse en una de las máximas exponentes del periodismo nacional (Tomada de Instagram)

La reconocida periodista Glenda Umaña recordó en el pódcast de Adriana Durán y Lizeth Castro, cómo logró convertirse en una de las máximas exponentes del periodismo costarricense.

La comunicadora fue la invitada de la semana en el pódcast Contanos tu historia, donde recordó sus inicios en la televisión y su exitoso paso por CNN.

Umaña recordó que sus inicios en el periodismo fueron complicados porque sin terminar la carrera ya estaba casada y con dos hijos y no los quería dejar demasiado tiempo por su trabajo, sin embargo, se aventuró en canal 6 y más adelante en Teletica.

La oportunidad de dar el gran paso a uno de los medios de comunicación más reconocidos a nivel mundial se dio por medio de una beca y un salto de fe.

“Todo empezó con un anuncio en un periódico, decía que estaban dando unas becas para centroamericanos, era en una universidad de Miami y para periodistas y yo decía ‘qué ganas’, pero me daba miedo por mi familia”, contó.

A pesar del miedo, su esposo y su mamá la convencieron de aplicar y cuando quedó le cambió la vida por completo.

“Fue muy duro por separarme de los chiquitos, el primer año fue el más duro porque la comunicación no era como ahora, yo lloraba, el segundo ya me llevé a una hermana con los chiquitos. De ahí nos llevaban a conocer canales y yo me maravillé”.

Según Umaña, la clave para llegar a CNN fue la perseverancia y crear los contactos adecuados para que vieran su trabajo y la tomaran en cuenta y al final eso la llevó a estar 18 años en el famoso noticiero.

Para concluir, aseguró que a pesar de la gran experiencia, lo que vivió antes en Costa Rica la marco más a nivel profesional que su etapa en Estados Unidos.