Gregory Cabrera reveló el platal que le pidió un influencer por una pequeña colaboración

Influencer le pidió casi ¢300 mil a Gregory Cabrera por un anuncio y él no lo podía creer (Alonso Tenorio)

Lo que comenzó como una simple consulta para promocionar un proyecto terminó convirtiéndose en una anécdota que Gregory Cabrera no dudó en compartir con sus seguidores.

El cantante reveló que contactó a un influencer para que le ayudara a promocionar una carroza que tiene a la venta, pero la cotización que recibió lo dejó con la boca abierta.

“Hoy un influencer vino a mi casa y me cobró casi 300 mil colones por hacerme una promoción de una carroza. Lo chistoso es que casi se la regalo mejor y lo único que tenía que decir era que tenemos una carroza para negocio y que está en perfectas condiciones”, comentó Cabrera.

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Gregory Cabrera contó cuánto le cobraba un influencer y las redes reaccionaron de inmediato

Según explicó el artista, se trata de la carroza que utilizaba para su negocio de ceviche, el cual trasladó a otra ubicación, razón por la que decidió ponerla en venta.

Actualmente, la ofrece en 800 mil colones, por lo que considera que el monto solicitado por la publicidad era demasiado elevado en comparación con el valor del artículo.

“300 mil colones por un anuncio de una carreta que vale 800 mil, mejor se la hubiera regalado. No voy a decir quién es para no perder la amistad, pues con perder la plata ya es suficiente”, agregó, con evidente decepción.

Gregory Cabrera quedó frío al saber cuánto le cobraba un influencer por una promoción.

La publicación generó una lluvia de comentarios entre sus seguidores, quienes le aseguraron que no necesitaba contratar a nadie para promocionar la carroza, pues consideran que él mismo es una figura ampliamente conocida y capaz de encontrar un comprador por cuenta propia.

Varios incluso le recomendaron aprovechar sus redes sociales para concretar la venta sin tener que invertir una suma tan alta en publicidad.