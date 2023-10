Gustavo Gamboa tuvo un accidente con su carro y no se guardó nada contra el culpable

Gustavo Gamboa no se guardó su enojo contra la Municipalidad de Montes de Oca (Teletica)

El locutor Gustavo Gamboa pasó un amargo rato, tras sufrir un percance con su carro por culpa de un hueco con el que se “topó” en una carretera.

Tavo contó molesto que un hueco en una calle le provocó un pinchazo a una de las llantas de su carro y terminó estallado en plena vía.

El hecho se dio en Montes de Oca y nada más y nada menos que frente a un colegio, hecho que hizo que con mucho respeto y algo de sarcasmo, Gamboa se quejara públicamente de esa municipalidad.

“No importa lo que pase, no importa lo que suceda, que nada te arruine el viernes, ni una llanta reventada. Esto me acaba de pasar porque me fui en un hueco, porque estoy aquí frente al Colegio Monterrey. Le quiero agradecer de todo corazón a la Municipalidad de Montes de Oca. Para joder cuando hay carros parqueados y hacer multas sí son muy buenos, pero para arreglar un hueco de ese tamaño no”, explicó.

Tras el colerón, Tavo se puso a cambiar la llanta y aunque le costó, al final pudo continuar el día con la mejor actitud.