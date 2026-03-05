Gustavo López confesó que está enamorado de un jugador de primera división y sus compañeros no se lo dejaron pasar

El periodista de Teletica Deportes, Gustavo López, protagonizó un momento muy divertido durante el programa Estadio, luego de confesar su admiración por el jugador del Club Sport Herediano, Aarón Murillo.

El comunicador aseguró entre risas que está “enamorado” del futbolista, comentario que de inmediato generó bromas entre sus compañeros en plena transmisión.

Comentario que provocó carcajadas

Gustavo "Tavo" López Cárcamo, periodista deportivo de Teletica (Cortesía /Cortesía)

Durante el análisis del rendimiento del volante florense, López soltó una frase que sorprendió a todos.

“Aarón Murillo... bueno, es que yo vivo enamorado de Aarón Murillo... futbolísticamente”, dijo el periodista al darse cuenta del tono de su comentario.

Sus colegas Juan Carlos Solano, Andrés González y Josué Quesada no dejaron pasar la oportunidad y comenzaron a bromear en vivo.

“Sáquenme de la toma a mí”, dijo uno entre risas, mientras otro agregó: “Dígale a Jafet Soto que me dé el número de Aarón Murillo”.

Admiración futbolística

Ante las bromas del panel, López aclaró entre carcajadas que su comentario era por el estilo de juego del defensor.

“Yo vivo enamorado de Aarón Murillo, futbolísticamente hablando. Este muchacho para mí juega precioso, en mi corazón está”, expresó divertido.

El momento rápidamente se volvió viral y generó muchas reacciones en redes sociales, donde los usuarios destacaron el ambiente relajado y el humor entre los periodistas.

Nota realizada con ayuda de IA