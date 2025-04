¿Habrá reconciliación con Maribel Guardia? Imelda Garza habló claro sobre su relación con la tica

Maribel Guardia con Imelda Garza Tuñón, la madre de su nieto José Julián Figueroa. (Instagram/Instagram)

Imelda Garza habló muy clara y directa sobre las posibilidades de reconciliarse con la costarricense Maribel Guardia mientras llevan un proceso legal por el pequeño José Julián.

La exnuera de la actriz y cantante tica habló con un medio mexicano sobre las intenciones de Guardia de retomar la relación por el bien de su nieto.

LEA MÁS: Pleito legal entre Maribel Guardia e Imelda Garza generó un fuerte debate en redes sociales

“Estuve 38 días sin ver a mi hijo, busqué muchas veces el contacto (con Maribel Guardia) y jamás hubo una respuesta. Entonces, creo que es un daño que, al final del día, no tengo idea de cómo se puede resarcir, pero es un daño muy fuerte a mí y a mi hijo. Pero no es una venganza; no, para nada”, le mencionó al programa mexicano Ventaneando.

Garza aseguró que, aunque ella de momento no está lista, ni quiere retomar los lazos que un día la unieron como familia de la exMiss Costa Rica, no le va a rechazar algún gesto que quiera tener con el pequeño, ya que el próximo 2 de mayo cumplirá años.

La batalla legal y mediática entre las dos actrices empezó en el pasado 21 de enero cuando Guardia comunicó en su cuenta de Instagram que demandó a Imelda esto porque al parecer la viuda de su hijo tenía una vida llena de fiestas, salidas nocturnas y muchas aventuras que la llevaron a tener en “abandono” al pequeño.

LEA MÁS: Esto dice la demanda de Maribel Guardia contra Imelda Garza, su nuera y madre de su nieto

Al final, aunque el menor estuvo más de un mes en custodia de la tica, el juez decidió devolverlo con su mamá mientras el proceso sigue.