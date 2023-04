Hasbulla Magomedov, el influencer ruso ‘cara de niño’ que gana millones

Quizá el nombre Hasbulla Magomedov no le suene tan familiar, pero posiblemente usted en algún momento lo ha visto en videos en redes sociales, en memes o incluso en stickers de WhatsApp (y recientemente por agredir a su propio gato).

Él es una de esas celebridades de Internet que surgieron, sin mucho mérito, de Instagram, YouTube, Twitch y TikTok y su popularidad creció rápidamente. Hoy su nombre es tan cotizado como una marca.

Para entender mejor de quién estamos hablando, es importante empezar diciendo que a simple vista parece un niño de no más de 6 o 7 años; pero bien lo dice el dicho: “las apariencias engañan”.

Hasbulla Magomedov nació el nació el 7 de julio de 2002, en Rusia. Foto: Facebook e Instagram

La realidad es que Hasbulla, también conocido como Mini Khabib, es un joven de 20 años, oriundo de Majachkala, capital de la república rusa de Daguestán.

Tiene risa contagiosa, voz aguda, así como cara y cuerpo de niño. Eso no le quita que, como muchas personas de su edad, le guste salir de fiesta y tomarse una que otra cerveza. También sabe manejar y le gusta levantar pesas, según se puede ver en los múltiples videos que publica.

Pero ¿por qué se hizo famoso?

Hasbulla tiene acondroplasia, un trastorno genético que está relacionado al enanismo y el cual el joven ruso ha sabido utilizar para su propio beneficio, pues en redes sociales básicamente publica videos haciendo mofa de él mismo, así como contenido relacionado a la Ultimate Fighting Championship (UFC) y a los automóviles de lujo; aunque también comparte un poco de sus viajes y sus aventuras en general.

Su contenido se ha viralizado a tal punto que en cuestión de poco más año y medio después de que publicara su primer video (en setiembre del 2021), ya suma 8.5 millones de seguidores en su cuenta de Instagram; mientras que en TikTok tiene 577 mil seguidores y más de 4.4 millones de “me gusta”.

Poco común Copiado!

Hasbulla Magomedov nació el 7 de julio de 2002. Producto de la acondroplasia es que a sus 20 años mide aproximadamente un metro y pesa unos 16 kilos.

Este es un trastorno genético “poco frecuente” que está relacionado al crecimiento del hueso, cartílago y tejido conectivo; y afecta principalmente a los huesos largos en brazos y piernas.

Hasbulla Magomedov tiene el trastorno genético acondroplasia, que le hace lucir como un niño. Foto: Facebook e Instagram

“La acondroplasia se puede heredar como un rasgo autosómico dominante. Esto significa que, si un niño recibe el gen defectuoso de uno de los padres, presentará el trastorno. Si uno de los padres padece acondroplasia, el bebé tiene un 50% de probabilidad de heredar el trastorno. Si ambos padres tienen la enfermedad, las probabilidades de que el bebé resulte afectado aumentan al 75%”, explica Medline Plus, la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos.

Se trata de una forma de enanismo que afecta en promedio a una persona entre 25.000 nacidas y se puede desarrollar aunque los padres no lo padezcan y tengan una estatura promedio.

“La mayoría de los casos (aproximadamente 80%) aparecen como mutaciones espontáneas. Esto quiere decir que dos progenitores que no tengan acondroplasia pueden engendrar un bebé con la afección”, agrega Medline Plus.

Además de la estatura, una persona con este trastorno suele tener la cabeza y la frente más grande, dientes torcidos y piernas arqueadas.

“Casi todas las personas con acondroplasia tienen una inteligencia normal y tendrán una vida normal. Los niños con el trastorno pueden desarrollarse a una tasa más lenta que otros niños de la misma edad”, agrega la biblioteca.

En una reciente entrevista con Infobae, el joven ruso dejó claro que no le gusta hablar de su trastorno genético, sino de su exposición en redes sociales.

Estrella de las redes Copiado!

“Hasbulla es felicidad”, dijo el joven durante una reciente entrevista con el medio Infobae.

La idea del joven ruso es impregnar sus redes sociales de esa alegría que tanto lo caracterizan y del positivismo con el que ve la vida... al final de cuentas a sus seguidores les gusta lo que ven.

Hasbulla afirma que una de sus pasiones y "placeres de la vida" son los los autos de lujo. Foto: Facebook e Instagram

“Disfruto mucho haciendo reír a la gente. Podés ver a través de mi Instagram cómo la gente ama mi personalidad y mi estilo de vida”, dijo a Infobae.

Eso sí, Hasbulla reconoce que cuando comenzó a publicar contenido en redes sociales, en el 2021, jamás imaginó que se convertiría en una celebridad de Internet; mucho menos que iba a viajar por el mundo haciendo amigos en todos los lugares que visita.

Y es que para el joven ruso viajar se ha convertido en un placer, al igual que los automóviles de lujo, los cuales le apasionan.

“Estoy soltero. Imagina que para mí no es fácil, pero tengo otros placeres”, confiesa.

En sus redes sociales, el influencer tiene fotos en destinos paradisiacos, en los mejores restaurantes, y muchas fotos con Khabib Nurmagomedov, un famoso luchador ruso de artes marciales mixtas y campeón mundial de peso ligero en la UFC (de hecho, al joven le dicen Mini Khabib en honor al excampeón de peso ligero, ya retirado).

Además, entre sus planes próximos está jugar al polo y aprender breakdance.

“Cada día es diferente. Estamos viajando mucho. Hago de todo. Me gusta ir al gimnasio, comer sano y tomar helado. Me gusta trabajar, pero solo tres días a la semana”, comentó a Infobae.

El incremento tan rápido de sus redes sociales y la curiosidad que genera entre los usuarios, le ha permitido al influencer ruso convertirse en un creador de contenido muy cotizado entre las compañías, que buscan contratarlo.

Precisamente, uno de los contratos que más llamó la atención fue el que firmó en el 2022 con la UFC. De acuerdo con el diario Marca, Hasbulla tiene un acuerdo de cinco años con la Ultimate Fighting Championship y si bien este proyecto no incluye peleas, el ruso tendrá mucha “actividad mediática como parte de su rol en la organización”.

Hasbulla es un influencer polémico. Su más reciente problema surgió cuando maltrató a uno de sus gatos y publicó el video en redes sociales. (Insta)

“Hasta ahora en el plan: asistir a torneos, actividad en los medios”, mencionó Igor Lazorin, de la UFC, en una publicación del diario.

Sin embargo, esta no es la única fuente de ingresos de Hasbulla, pues incluso tiene su marca de mercadería en la web, donde distribuye camisas, abrigos y tazas, entre otros.

Además, el joven tiene su propio proyecto de NFT, llamado Crypto Hasbulla, el cual consiste en una colección de más de 2000 NFT que incluye sus más conocidos Classic Hasbulla y Naruto Hasbulla.

Se estima que el patrimonio neto de Hasbulla podría ser de $200.000; y que tendría un ingreso mensual promedio de $80.000.

Polémico Copiado!

Aunque en redes sociales se muestra como un tipo rebelde, que vive su vida recorriendo el mundo, su verdadero anhelo es convertirse en teólogo islámico en su natal Daguestán, un territorio mayoritariamente musulmán.

Por ello, la estrella de las redes sociales quiere estudiar el Corán.

“El Corán es la clave de la felicidad, porque cuando aprendés correctamente el Corán, te conviertes en una mejor persona. Sos más consciente, más generoso y más feliz”, dijo a Infobae.

Esto le ha traído algunos conflictos con sus seguidores quienes desean fotografiarse con él cuando visita sus países. Por ejemplo, semanas antes de dar una conferencia en Australia, en setiembre del 2022, el joven comunicó que no se fotografiaría con ninguna de sus fans.

“The Hour Group confirma que debido a las creencias personales y culturales de Hasbulla, lamentablemente no podrá sacarse fotos con invitadas femeninas”, decía la producción, según publicó El País, de Uruguay.

Sin embargo, sus polémicas van más allá de no fotografiarse con mujeres. Tan solo días antes de su presentación en Australia el joven llamó “gallina” al luchador irlandés de artes marciales mixtas Conor McGregor. El video le dio la vuelta al mundo en cuestión de minutos y el deportista no se quedó callado ante lo que consideró una ofensa.

McGregor utilizó su cuenta de Twitter para contestarle al joven ruso.

Hasbulla Magomedov es un seguidor de la UFC y recientemente firmó un contrato por cinco años con la compañía. Foto: Facebook e Instagram.

“Me encantaría patear al pequeño idiota Hasbulla hacia un poste ¿Cuánto por lanzarlo? Voy a convertir en mi misión meter un triple algún día con él“, escribió el luchador.

Todavía molesto, el irlandés continuó llamándole: “pequeño maloliente endogámico”.

Ante los ataques Hasbulla contestó: “Tengo contrato con la UFC, si McGregor es realmente un hombre, vamos a Abu Dhabi (a una de las velada de UFC). Ya fue aplastado por Khabib. Supongo que se le acabó el dinero de Mayweather y necesita más atención”.

Meses antes, en abril del 2022, el joven ruso dijo que era “más famoso que Cristiano Ronaldo”.

Su última gran polémica ocurrió a inicios de marzo de este 2023, cuando fue acusado de maltratar a sus gatos. Todo comenzó luego de que publicara un clip en su canal de YouTube, en el que se ve al joven jalarle la oreja de un gato y posteriormente lo golpea en varias ocasiones, mientras el felino intenta esconder su cabeza dentro de una caja de cartón.

Hasbulla Magomedov comparte en redes sociales fotografías de las diferentes experiencias que vive en los países que visita. Foto: Facebook.

Ante la ola de críticas, el influencer borró de inmediato el video y decidió aclarar la situación.

“Hermanos, a los que piensan que le pego a mi gato. Le he tirado de las orejas un poquito. Entiendo que la gente no lo reciba bien, todo el mundo me ha atacado por mi error. Él se ha portado mal. Amo a mi gato y si no le quisiera no le tendría en casa. Mi animal favorito es el gato y cuando no me escucha le regaño”, afirmó el ruso.

Desde entonces Hasbulla Magomedov decidió alejarse de las críticas y continuar con su vida conociendo el mundo, mientras su comunidad en las redes sociales sigue creciendo y sus bolsillos se siguen llenando de dinero.