¿Hay homofobia en Teletica? Esto opina Marcelo Castro

Marcelo Castro habló sobre la homofobia

Marcelo Castro habló sobre su experiencia con la homofobia en Teletica, tras fuertes acusaciones del periodista Freddy Serrano contra Ignacio Santos.

Este sábado, Freddy Serrano criticó un video del espacio editorial “Después de las noticias”, donde Ignacio Santos habló sobre la homofobia y la evolución que ha tenido él y otras personas de su generación en cuanto al tema.

El video era para reflexionar y crear conciencia sobre lo que sufren las personas de la comunidad LGTBI+, pero Serrano no dejó pasar el video y lo reposteó contando que aparentemente él y otros compañeros fueron víctimas de la homofobia de Santos.

Ante esta situación, La Teja le consultó a Marcelo Castro, uno de los periodistas más queridos que ha pasado por Teletica, sobre su experiencia con la homofobia en el canal.

“No conozco la denuncia o la afirmación que hizo esa persona, pero yo particularmente, por experiencia personal, puedo decir que la homofobia existe prácticamente en todos los ámbitos, en los laborales y sociales, existe la homofobia y eso no se ha desaparecido completamente”, mencionó.

Poco después agregó que, aunque él nunca fue víctima de este tipo de comentarios por alguien del canal, no le extraña que dentro de la empresa se den esas actitudes.

“Yo directamente nunca tuve esa condición, a mí la gente me respetaba mucho, máxime que yo durante muchos años fui jefe, estuve en jefaturas y me respetaban mucho, como que se burlaran de mí o algo así, frente a mí no, pero uno sabe que sí a nivel de pasillos, gente que está reunida en una sala, uno sabe que siempre hacen comentarios y se burlan, eso es algo común que no se debería de dar”, le contó a La Teja.

Para concluir, aseguró que, a pesar de todo, él siempre tuvo un ambiente laboral saludable.

“Yo no puedo quejarme, porque el entorno laboral en el que yo crecí, me desarrollé en canal 7, tuve siempre mucho respeto y cariño de la gente, por ese lado no tengo quejas”, concluyó.

El próximo 17 de mayo es el Día Internacional contra la Homofobia, Transfobia y Bifobia, causa por la que luchan muchas personas a diario.