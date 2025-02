Hermana de Yokasta Valle audicionó para Nace una estrella

Franciny Valle (vestido blanco) buscará entrar a Nace una estrella (Facebook)

Una de las hermanas de Yokasta Valle intentará entrar a un programa de Teletica, tal y como lo reveló, con mucho orgullo, la campeona del mundo en sus redes sociales.

Ver a las Valle en Teletica no es cosa nueva, después de que Yokasta participó en Dancing With The Stars y de que Naomy ganara Mira Quién Baila. Ahora otra hermana de las boxeadoras las representará en canto.

Se trata de Franciny Valle, quien tiene 24 años y este martes se animó a audicionar para ser parte de los participantes de una nueva temporada del programa de canto de Teletica, Nace una estrella.

Tanto Yokasta como Naomy compartieron con mucho orgullo que su hermana fue a audicionar y desde ya la están apoyando con todo.

“¿Sabían que mi hermanita tuvo audición para Nace una estrella”, escribió la Campeona del pueblo en una historia de Instagram.

Franciny tiene las redes sociales públicas y en su Instagram queda claro que le apasiona mucho la música, porque sube muchos videos cantando y tocando la guitarra. Ahora ella tendrá que esperar para saber si pasó o no la primera fase de audiciones, donde muchos se van a quedar en el camino.