Hermanas Aldana robaron miradas durante conferencia de famoso motivador mexicano

Las empresarias estuvieron en primera fila durante conferencia de Daniel Habif (Tomada de Facebook)

Las hermanas Nadia y Nicole Aldana se robaron las miradas durante la emotiva conferencia del motivador mexicano Daniel Habif.

El famoso autor estuvo compartiendo con miles de ticos el pasado fin de semana en el Centro Nacional de Convenciones con su “World Tour” y las empresarias no se quisieron perder la actividad.

Las ex “A todo dar” estuvieron acompañadas por sus padres y esposos, con los que salieron del evento llenos de fe, esperanza e inspiración.

“Un evento inspirador lleno de palabras sabias. Increíble Daniel Habif. Me llené mucho de amor propio y me motivé demasiado a seguir persiguiendo mis sueños sin importar los obstáculos”, indicó la exparticipante de “Dancing with the Stars”.

El motivador quedó una vez más maravillado con el público tico, que cada vez que viene lo acompaña y recibe sus esperanzadores mensajes.