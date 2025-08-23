Teleguía Farándula

Hija de Keylor Navas confiesa con una foto que la relación con su mamá tiene sus peleas

Andrea Salas le contestó a Daniela Navas después de lo que compartió

EscucharEscuchar
Por Fabiola Montoya Salas
Keylor Navas; Andrea Salas; Daniela Salas
Daniela Navas compartió un mensaje. (Instagram Andrea Salas)

Daniela Navas, hija de Keylor Navas, habló sobre la relación con su mamá y confesó que no siempre es fácil.

La joven reveló que existen momentos de tensión y desacuerdo, dejando claro que, como en cualquier familia, también hay peleas y diferencias.

LEA MÁS: Le llueven las felicitaciones a la hija de Keylor Navas y Andrea Salas

Keylor Navas; Andrea Salas; Daniela Salas
Andrea Salas le contestó a su hija Daniela Navas Salas (Instagram Andrea Salas)

Todo se dio cuando este viernes compartió una imagen que decía: “A veces madre e hija, a veces amigas, otras veces gallos de pelea… Recuerda, eres lo más importante en mi vida y siempre estaré para ti", etiquetando a Andrea Salas.

Daniela Navas
Daniela Navas compartió la foto en su perfil. (captura /LATeja)

Salas, por su lado, no dudó en contestarle y escribió: “Pero por siempre contaremos con amor y apoyo incondicional por encima de todo. Te amo, gracias, mi amor Dani”.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Keylo NavasDaniela Navas salasHija de Keylo navasAndrea Salaspeleas
Fabiola Montoya Salas

Fabiola Montoya Salas

Periodista de Empleo Costa Rica, bachiller en periodismo de la Universidad San Judas Tadeo.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.