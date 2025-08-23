Hija de Keylor Navas confiesa con una foto que la relación con su mamá tiene sus peleas

Daniela Navas compartió un mensaje. (Instagram Andrea Salas)

Daniela Navas, hija de Keylor Navas, habló sobre la relación con su mamá y confesó que no siempre es fácil.

La joven reveló que existen momentos de tensión y desacuerdo, dejando claro que, como en cualquier familia, también hay peleas y diferencias.

Andrea Salas le contestó a su hija Daniela Navas Salas (Instagram Andrea Salas)

Todo se dio cuando este viernes compartió una imagen que decía: “A veces madre e hija, a veces amigas, otras veces gallos de pelea… Recuerda, eres lo más importante en mi vida y siempre estaré para ti", etiquetando a Andrea Salas.

Daniela Navas compartió la foto en su perfil. (captura /LATeja)

Salas, por su lado, no dudó en contestarle y escribió: “Pero por siempre contaremos con amor y apoyo incondicional por encima de todo. Te amo, gracias, mi amor Dani”.