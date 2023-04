Hija de Lynda Díaz le contestó a seguidora que la llamó repugnante

Coco Roper, la hija de Lynda Díaz, se prepara para la que será la cirugía más importante de su vida, que será el próximo 10 de abril, en la que la van a reconstruir totalmente por dentro.

La hija de Lynda Díaz ha demostrado que es una verdadera guerrera. Instagram.

En la espera le ha pasado de todo, desde una visita al hospital e internación inesperada, hasta algunos comentarios rudos que se ha topado en sus redes sociales, de gente que quizá no entiende o es insensible a lo que le ocurre.

A ella le encanta contar todo lo que le pasa por medio de transmisiones en Instagram y un día de estos no estaba teniendo su mejor mañana, estaba preocupada por su salud, se le había perdido la billetera y para peores, la gente que tenía que ayudarle con algunos trámites, no estaba siendo como que muy amable con ella y se le notaba el enojo y la frustración.

Mientras mucha gente le daba mensajes de paz y apoyo, hubo un par de personas que le dijeron que estaba siendo muy odiosa y repugnante.

Coco, quien se mostró muy molesta, solo pudo decir que si una persona viviera o tuviera algunas de las situaciones que estaba teniendo, capaz de que entendería por qué se veía tan frustrada.

“Creánme que quisiera estar descansando, tengo que ir a dejar y recoger un montón de cosas, hacer compras, ir a citas médicas, llamar a otros doctores, encima de eso, tengo el peso de mi esposo que está enfermo y no puede hacer sus propias citas, además estoy lidiando con un montón de cosas emocionales que literalmente me están matando, la gente me pregunta que cómo estoy o que por qué no descanso y es superfrustrante, créanme que si pudiera estar viendo Netflix y ordenando comida, lo haría, pero esa no es una opción”, comentó.

De verdad que no debe de ser nada fácil vivir esas situaciones y tratar de que todo mundo la vea bien siempre, por suerte, la mayoría entiende y más bien le da buenas vibras para que siga luchando por su vida.