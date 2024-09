Hijo de Elías Alvarado es sensación en redes sociales con consejos que nadie debería perderse

Elías Alvarado, periodista de Telenoticias (Cortesía)

Saúl, el hijo del periodista Elías Alvarado, conmovió a muchas personas con grandes consejos en la cuenta de Instagram de su papá.

El periodista compartió un video que el pequeño solicitó, solo que él no esperó que iba a terminar dando una serie de consejos para sus seguidores. “Me dijo que lo grabara y terminó dando consejos”, escribió.

“Hola amigos de Costa Rica, recuerden que yo como muchas frutas y vegetales como brócoli, vainica, zanahoria, arándanos y chiles, pero hay que comer muchas frutas porque si no se van a enfermar, hay que comer muchas cosas, pero dulces no. Así van a crecer mucho, mucho, pero dulces, no porque se enferman y van a ir al hospital, por eso solo como un poquito de dulces en la mañana”, mencionó.

El tierno video suma miles de reproducciones y muchos comentarios que resaltan que el pequeño sacó los dotes de comunicación de su padre.

“Todo un comunicador”, “Saúl derrite de ternura”, “Es muy lindo y tiene mucha ternura e inteligencia”, “Excelente expresión verbal”, “Qué lindo Saúl, ojalá lo vean otros niños”, “Muy buenas recomendaciones”, “Es un amor, habla muy bien y tiene gran capacidad para comunicar”, fueron algunos de los comentarios.

Esta no es la primera vez que Saúl toma el protagonismo de las redes sociales de Alvarado, ya muchos esperan ver contenido del pequeño, quien es la estrella de la familia.