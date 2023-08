Hollywood de luto al fallecer el famoso y querido actor Ron Cephas Jones

Ron Cephas Jones murió de una afección de larga data.

El conocido y querido actor Ron Cephas Jones falleció este fin de semana dejando un gran dolor en Hollywood y en sus fans.

El actor estadounidense murió este sábado a los 66 años de edad, tras luchar mucho tiempo contra una enfermedad pulmonar, según información de su representante.

“El querido y galardonado actor Ron Cephas Jones falleció a la edad de 66 años debido a un problema pulmonar de larga data. A lo largo de su carrera, cualquiera que tuvo la suerte de conocerlo, sintió su calidez, belleza, generosidad, amabilidad y corazón”, le informó su manager a la revista People.

Jones será recordado por haber ganado dos premios Emmy (máximos reconocimientos de la televisión) por su participación en la exitosa serie This is us, una saga emotiva sobre el amor, la vida y la derrota que se desenvuelve durante varias generaciones.

Durante su carrera, Jones participó en múltiples proyectos de cine y televisión que le otorgaron diferentes premios.

RIP Ron Cephas Jones 💔🥀 pic.twitter.com/XUqL39AMVU — Meg Lopez 🦥 (@meg_latouche) August 20, 2023