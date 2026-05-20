Hyatt Place San José Cariari abrirá pronto y anda buscando personal para varios puestos

El hotel tiene varios puestos de trabajo. captura (empleo /captura)

Si usted anda buscando trabajo y le gustaría formar parte de una reconocida cadena hotelera internacional, esta puede ser una gran oportunidad, pues Hyatt Place Cariari, en Heredia, anunció que está contratando personal para distintas áreas.

La reconocida marca hotelera está buscando personas apasionadas por el servicio al cliente y la hospitalidad para integrarse a su equipo de trabajo.

LEA MÁS: Empresa tica abrió varias plazas de trabajo y busca personal en distintas áreas

Entre los puestos disponibles están: Gallery Host en el área de alimentos y bebidas (bilingüe), agente de reservaciones (bilingüe), prevención de pérdidas, ayudante de cocina, pileros, técnico de mantenimiento y camarera-houseman.

La empresa invitó a las personas interesadas a enviar su currículum al correo luciamaria.cespedes@hyatt.com.

La apertura de este hotel representa una nueva oportunidad laboral para quienes buscan empleo en el sector hotelero y turístico, especialmente en puestos relacionados con atención al cliente, cocina y mantenimiento.

LEA MÁS: Empresa busca empacadores para jornada nocturna y ofrece contratación inmediata

Consejos para aplicar a un puesto de trabajo

Buscar empleo puede ser un proceso cansado, pero cuidar ciertos detalles puede marcar una gran diferencia a la hora de llamar la atención de una empresa y avanzar en un proceso de contratación.

Uno de los principales consejos es mantener el currículum actualizado y bien ordenado. Lo ideal es que el documento sea claro, fácil de leer y que incluya información importante como experiencia laboral, estudios, habilidades y formas de contacto. También es recomendable evitar errores ortográficos, ya que eso puede dar una mala impresión.

Otro punto importante es leer bien los requisitos del puesto antes de aplicar. Muchas personas envían el currículum a todas las vacantes sin revisar si realmente cumplen con lo que la empresa solicita, y eso puede jugarles en contra.

Además, es clave cuidar la manera en la que se presenta la solicitud. Si usted va a enviar el currículum por correo, trate de escribir un mensaje corto, educado y profesional, mostrando interés en el puesto.

En caso de ser llamado a entrevista, lo mejor es prepararse con tiempo. Investigar sobre la empresa, practicar posibles preguntas y llegar puntual puede ayudarle a sentirse más seguro y transmitir una mejor imagen.

Durante la entrevista también es importante hablar con sinceridad, destacar sus fortalezas y demostrar disposición para aprender y trabajar en equipo. Muchas empresas valoran tanto la actitud como la experiencia.

Finalmente, no se desanime si un proceso no sale como esperaba. Encontrar trabajo puede tomar tiempo y cada entrevista también sirve como experiencia para futuras oportunidades.