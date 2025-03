Imelda Garza contó el fuerte motivo por el que ya no muestra a su hijo en redes sociales

Imelda Garza Tuñón (Instagram/Instagram)

La actriz y viuda de Julián Figueroa, Imelda Garza, contó por qué ya no muestra tanto a su hijo en redes sociales tras pleito legal con Maribel Guardia.

La joven actriz logró recuperar la custodia del pequeño José Julián, quien estuvo más de un mes con la artista costarricense y, desde entonces, decidió que no lo va a exponer más en redes sociales.

En una dinámica que hizo en sus historias de Instagram, le preguntaron por qué ya no sube tanto contenido sobre su hijo y su respuesta fue muy directa.

“Primero, no lo muestro porque hay una orden para no hacerlo; segundo, él no es artista, no es cantante, no es figura pública y no tiene por qué estar apareciendo ni en medios, ni en redes sociales”, mencionó al principio.

Luego agregó que al ser un menor de edad no quiere que él sea el centro de atención y que el proceso legal provocó que lo fuera, por lo que ahora lo quiere evitar.

En otra de las respuestas contó que se encuentra muy fuerte a nivel emocional y mental.

