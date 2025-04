Imelda Garza dio sorprendentes declaraciones sobre las amenazas que ha recibido Maribel Guardia

Maribel Guardia (Archivo/Archivo)

Imelda Garza habló con la prensa mexicana sobre las amenazas que ha recibido su exsuegra, Maribel Guardia, y defendió con todo a ella y a su familia.

Hace unos días la actriz y cantante costarricense contó a medios mexicanos que está cansada de la situación que atraviesa y dejó entrever que no es verdad que Garza tenga la intención de buscarla, de forma conciliatoria, para que pueda celebrar con su nieto el Día de las Madres. Además, reveló que ha recibido amenazas, por lo cual teme por su vida.

Garza habló sobre esta situación durante una misa especial organizada por ella misma para conmemorar el segundo aniversario luctuoso de Julián Figueroa, evento al que Maribel no asistió.

De forma inesperada y ante los medios, pidió respeto hacia la abuela de su hijo y negó que las amenazas provinieran de su entorno familiar.

“No han sido de parte de nadie de mi familia (las amenazas). Pido mucho respeto, es la abuela de mi hijo. Yo no estoy de acuerdo con que nadie amenace a nadie, eso no me gusta para nada”, declaró.

Además, recordó que el conflicto legal comenzó cuando Maribel la acusó de negligencia en el cuidado del menor, pero aclaró que eso no justifica que ella esté siendo amenazada. En su caso, ya identificó a la responsable, aseguró.

“Las amenazas que yo he recibido no puedo asegurarles que vienen de esa parte (Maribel Guardia), pero sí sé cómo se llama la persona que las envía, porque no solamente me las están enviando a mí, también a una amiga y a su mamá”, explicó.