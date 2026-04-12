Influencer habla sin filtro y revela si Batalla de Karaoke vale la pena

Batalla de Karaoke, programa de Teletica que arranca este 12 de abril de 2026 (Cortesía Teletica /Cortesía)

Antes de su estreno en vivo, la influencer Jenny Miranda tuvo acceso al ensayo general de Batalla de Karaoke y contó sin rodeos si el programa promete o se queda corto.

“Hoy domingo se estrena esto y yo ya estuve en el ensayo general de Batalla de Karaoke en Teletica, y le voy a contar lo que nadie le dice: si vale la pena o no”, compartió en sus redes sociales.

La creadora de contenido explicó que llegó pensando que se trataba solo de cantar, pero terminó encontrándose con un ambiente mucho más movido.

Jenny Miranda estuvo en el ensayo general y adelantó lo que se verá en el estreno del programa. (captu/captura)

Según dijo, el formato es una experiencia completa, donde tanto los participantes como el público se involucran desde principio a fin.

“Todo el mundo se mete, canta, baila, apoya… es imposible no contagiarse”, aseguró.

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Miranda también detalló que en cada programa participan 12 personas y que el público desde la casa será el encargado de decidir quién gana, lo que le da un toque interactivo al espacio.

Además, dejó claro que aquí no gana el que mejor canta, sino el que más se disfruta el momento.

“Lo que más me gustó es que no se trata de quién lo haga perfecto, se trata de disfrutarlo. Yo fui con amigos, cantamos, bailamos y hasta pensamos que es un buen plan de domingo”, comentó.

Batalla de Karaoke se estrena este domingo a las 7 de la noche por canal 7.

Así que si usted anda buscando qué ver o un plan diferente para cerrar la semana, este programa podría sorprenderlo más de lo que cree.