Influencer tica Angie Pinzón contó dura situación que vive por el supuesto acoso de un seguidor

Angie Pinzón con trabajo duro y mucha pasión, se ha hecho un nombre en el mundo de los videojuegos y el streaming. Foto cortesía.

La gamer y creadora de contenido Angie Pinzón compartió en sus redes sociales la dura situación que estaría viviendo porque, asegura, está siendo víctima de acoso.

Ella publicó un extenso video en sus redes sociales para narrar la complicada situación que estaría viviendo desde hace varios meses.

Denunció que hay un seguidor de su canal de Twitch que la acosa, le escribe a ella, a su familia e incluso ha llegado a manipularla con información privada que, supuestamente tiene de ella, y toda esta situación ha afectado su salud mental.

“Video un poco largo explicando una situación tediosa, si lo escuchan todo, gracias. No es fácil subir o hablar del tema en un video, pero no más miedo, no más agachar la cabeza, no más proteger este tipo de situaciones. Cuiden su círculo siempre, el apoyo de mi familia y mis amigos es lo que me ayuda a levantar la voz, gracias”, explicó en la descripción.

Ella agregó que decidió vencer el miedo porque cuenta con mucho apoyo y por ello tomó la decisión de demandar a esta persona ante el Ministerio Público.

“Mi vida no se va a detener por miedo a las acciones de esta persona, voy a seguir con la frente en alto, mi vida, mis días, mi ánimo no me lo restringe nadie”.

Ella finalizó agradeciendo el apoyo de su comunidad y asegurando que hizo la publicación porque quiere que sus redes sociales muestre lo bonito y lo feo.