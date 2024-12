Iron Maiden sorprendió a sus fanáticos con un bombazo que los tiene como tendencia mundial

Nicko McBrain anunció su salida de Iron Maiden (Instagram , Captura IG Iron Maiden )

Los fanáticos de la banda británica Iron Maiden se llevaron una inesperada noticia y es que uno de los integrantes del grupo decidió bajarse del barco.

Por medio de un comunicado en sus redes sociales, la banda de heavy metal anunció que su baterista, Nicko McBrain, anunció que, tras 40 años con el grupo, tiene que decir adiós.

“Después de pensarlo mucho, con tristeza y alegría, anuncio mi decisión de dar un paso atrás y alejarme de la rutina de las giras extensas. Hoy, sábado 7 de diciembre, en São Paulo, será mi último concierto con Iron Maiden. Le deseo a la banda mucho éxito en el futuro”, contó.

A pesar de la decisión, él seguirá ligado al grupo, pero no a las presentaciones en vivo y también se enfocará más en sus proyectos fuera de Iron Maiden.

LEA MÁS: Muere Paul Di’Anno, excantante Iron Maden a los 66 años

“Sin embargo, seguiré siendo parte de la familia de Iron Maiden y trabajaré en proyectos que mis representantes de siempre, Rod Smallwood y Andy Taylor, tienen en mente para mí. También trabajaré en proyectos personales y me concentraré en mis negocios y emprendimientos existentes, incluidos The British Drum Company, Drum One de Nicko McBrain, Titanium Tart y, por supuesto, Rock-N-Roll Ribs”.

Luego agregó lo importante que ha sido esta aventura en su vida.

“¡Estar de gira con Maiden durante los últimos 42 años ha sido un viaje increíble! A mis fanáticos devotos, hicieron que todo valiera la pena y los amo. A mi devota esposa, Rebecca, lo hiciste infinitamente más fácil y te amo. A mis hijos, Justin y Nicholas, gracias por comprender las ausencias y ¡los amo! A mis amigos que siempre están ahí para mí, ¡los amo! A mis compañeros de banda, hicieron que un sueño se hiciera realidad y ¡los amo! ¡Miro hacia el futuro con mucha emoción y gran esperanza! ¡Los veré pronto, que Dios los bendiga a todos y, por supuesto, ‘Up the Irons!’”, concluyó.

La publicación ha generado miles de reacciones a nivel mundial, de hecho, es tendencia. La banda británica se ha presentado en Costa Rica en tres ocasiones y en caso de que se de una cuarta, sera sin McBrain.