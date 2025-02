Ítalo Marenco empezó San Valentín muy acaramelado con una mujer especial que no es su esposa

Ítalo Marenco empezó el 14 de febrero con la Trafiquina (Instagram)

Ítalo Marenco empezó el Día del Amor y la Amistad repartiendo amor, besos y abrazos, y a una mujer muy especial para él, que no es Cindy Villalta.

El presentador de Giros no pudo ir al trabajo sin antes pasar a desearle feliz día a una de las mujeres más especiales de su vida, su querida amiga, la Trafiquina.

Por medio de su cuenta de Instagram mostró que, antes de ir a Repretel, pasó a decirle feliz día a su amiga que lo esperaba con los brazos abiertos.

“Trafiquina, feliz día de la amistad, gracias por ser mi amiga. Dicen que el que tiene un amigo tiene una bendición y usted es mi bendición Trafiquina, que Dios me la bendiga”, mencionó mientras la abrazaba.

Ella le agradeció esas palabras y le aseguró que lo quiere mucho. Antes de despedirse, el presentador les pidió a sus seguidores que se topan a la Trafiquina, que le colaboren con moneditas, ya que ese es su trabajo y ella la pulsea todos los días.

“Ya no paran porque nadie me quiere dar plata, son hipócritas porque cuando estoy con Ítalo es tome y tome (le dan dinero), pero cuando estoy sola me cierran la ventana”, se quejó.

Al final él pidió que no le cierren la ventana a su amiga y la motivó a seguir para adelante.