Ítalo Marenco lloró después de bailar por algo que le dijeron en Mira quién baila y él le cerró con un mensaje a Édgar Silva

Ítalo Marenco debutó con llanto en Mira quién baila (rede/Instagram)

Ítalo Marenco debutó con lágrimas y muy buenos comentarios en la segunda temporada de Mira quién baila.

Este domingo arrancó la segunda temporada del programa de baile de Teletica donde Ítalo Marenco lloró y le sacó las lágrimas a más de uno. El expresentador de Giros dejó Repretel para decirle que sí a Teletica y tras su presentación aseguró que no se arrepiente.

Marenco bailó un intenso tango con Lucía Jiménez, le dedicó la presentación a sus fallecidos padres y recibió muy buenos comentarios, lo que lo puso a llorar.

Al final, tras la emoción de debutar, sacó su lado más divertido y soltó algo que siempre quiso decirle a Édgar Silva.

“Cada minuto vale la pena, estoy con una gran profesora y al fin pude bretear con Edgar Silva, no podría bretear con usted y ahora sí mae”, mencionó feliz abrazando al Flaco.

Marenco se despidió de la primera gala y dejó claro que es uno de los favoritos.