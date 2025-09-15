Teleguía Farándula

Ítalo Marenco lloró después de bailar por algo que le dijeron en Mira quién baila y él le cerró con un mensaje a Édgar Silva

Esto fue lo que hizo llorar a Ítalo Marenco después de su primer baile Mira quién baila

Por Hillary Chinchilla Marín
Ítalo Marenco debutó con lágrimas y muy buenos comentarios en la segunda temporada de Mira quién baila.

Este domingo arrancó la segunda temporada del programa de baile de Teletica donde Ítalo Marenco lloró y le sacó las lágrimas a más de uno. El expresentador de Giros dejó Repretel para decirle que sí a Teletica y tras su presentación aseguró que no se arrepiente.

Marenco bailó un intenso tango con Lucía Jiménez, le dedicó la presentación a sus fallecidos padres y recibió muy buenos comentarios, lo que lo puso a llorar.

Al final, tras la emoción de debutar, sacó su lado más divertido y soltó algo que siempre quiso decirle a Édgar Silva.

“Cada minuto vale la pena, estoy con una gran profesora y al fin pude bretear con Edgar Silva, no podría bretear con usted y ahora sí mae”, mencionó feliz abrazando al Flaco.

Marenco se despidió de la primera gala y dejó claro que es uno de los favoritos.

Periodista de Teleguía con experiencia en diversas áreas de la comunicación. Cuenta con una Licenciatura en Periodismo deportivo y un bachillerato en Periodismo de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Sumando experiencia profesional desde el 2016.

