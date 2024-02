J Balvin vendrá a Picnic con el corazón roto tras perder a uno de los seres más importantes de su vida

J Balvin vendrá a Cosa Rica con el corazón roto (Tomada de Instagram)

El cantante colombiano J Balvin vendrá al país con el corazón roto tras la muerte de uno de los seres más importantes de su vida.

Este lunes el artista compartió un triste y emotivo mensaje en sus redes sociales, para dar a conocer la muerte de Enzo, su perro, al que amaba como a un hijo.

“Enzo llegó a mi vida a ponerle color, fueron 14 años en los que me dio el privilegio de tenerlo cerca, de verme crecer, caer y subir. Empezó siendo mi hijo y terminó siendo mi abuelo, ya sabemos que sus años cuentan diferente, por eso solo me dio sabiduría, me enseñó cómo aprender a guardar silencio y saber escoger mis batallas, la lealtad y la majestuosidad de vivir al servicio, como siempre lo hizo conmigo, mi familia y mis amigos”, contó al principio del texto.

Al final le agradeció por esos 14 años de amor y compañía con él y con su familia porque hasta cuido del embarazo de su novia.

“¡Gracias por cuidar de mi familia, de Valentina, en su embarazo, como todo un guardián y de acompañarme en todos mis momentos de forma incondicional! Descansa en paz. ¡El cielo está de fiesta, estoy seguro! Rey Enzo”, finalizó.

La publicación se llenó de mensajes solidarios de amigos y colegas y es que quienes lo conocen saben que el peludito era parte fundamental de su vida.

A pesar del dolor, el reguetonero vendrá en los próximos días a Costa Rica, ya que es uno de los artistas más esperados del Festival Picnic de este 2024. Él se presentará en Pedregal el 17 de febrero.