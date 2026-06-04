Jalé Berahimi revela algo increíble de su pelea con compañera a la que llamó “muerta de hambre”

Jalé Berahimi recordó uno de los momentos más polémicos de su paso por Intrusos

La comunicadora aseguró que ella y Mariana Loranca se disculparon el mismo día del altercado.

Jalé Berahimi volvió a hablar de uno de los momentos más recordados de la televisión costarricense: el día en que llamó “muerta de hambre” a Mariana Loranca durante una acalorada discusión en Intrusos.

La comunicadora recordó aquel episodio durante una conversación en el pódcast de Johanna Villalobos, en el que aprovechó para reflexionar sobre su paso por el programa de espectáculos y reconocer que hoy hay cosas que haría de manera muy diferente.

Berahimi reconoce que hoy reaccionaría de una manera muy distinta ante una situación similar. (Berahimi reconoce que hoy reaccionaría de una manera muy distinta ante una situación similar./jale Berahimi)

Berahimi aseguró que guarda mucho cariño por esa etapa de su carrera, pues considera que Intrusos fue el espacio que la ayudó a darse a conocer ante el público costarricense.

“Intrusos me dio un nombre, una imagen”, comentó.

Sin embargo, también reconoció que en algunas ocasiones se dejó llevar por la intensidad del formato y por la presión de mantener altos niveles de audiencia.

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“Hay cosas que yo ahora no diría. Tal vez, me dejé llevar por el rating”, admitió.

Según contó, dentro del programa era común que se hicieran comentarios fuertes y que se generaran discusiones acaloradas sin que eso trascendiera más allá del set. Por eso le sorprendió que precisamente el enfrentamiento con Mariana Loranca terminara convirtiéndose en uno de los momentos más recordados de su carrera.

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Al recordar aquel día, Jalé explicó que todo ocurrió en medio de una conversación que fue subiendo de tono hasta salirse de control.

“Estábamos en el set, estaba la adrenalina. Edgardo Camacho se levantó y dijo: ‘¡Wow!’. Yo por dentro decía: ‘¿En serio Mariana me está diciendo que no conozco Europa?’, y ya estaba caliente el asunto”, relató.

La discusión comenzó cuando Loranca defendía que viajar sola era una experiencia enriquecedora y mencionó que años atrás había recorrido Europa sin compañía. Jalé respondió con un comentario que terminó encendiendo la conversación y, en cuestión de segundos, ambas intercambiaron frases que hicieron explotar el ambiente.

Uno de los detalles que más llamó la atención durante la entrevista fue cuando Berahimi recordó que Intrusos ni siquiera era un programa en vivo.

“¿Y por qué nadie lo editó si era pregrabado?”, le preguntó Johanna.

Ante eso, Jalé prefirió no profundizar demasiado, aunque sí recordó cómo se sentía en aquel momento.

“Yo recién me había puesto bótox y sentía las cejas fatal. Me sentía acorralada y reaccioné desde esa emoción”, comentó.

A pesar de la magnitud que alcanzó el pleito en televisión y posteriormente en redes sociales, Berahimi reveló algo que pocas personas sabían.

Según contó, ella y Mariana Loranca arreglaron las cosas apenas terminó la grabación.

“Terminó el programa y hablamos. Le dije: ‘Creo que me pasé diciéndote eso’, y ella me dijo: ‘Sí, yo tampoco tuve que decir lo que le dije’”, recordó.

Incluso aseguró que aquel episodio nunca las convirtió en enemigas.“La gente nunca lo va a olvidar”, comentó.

Otro aspecto que quiso aclarar fue la versión que durante años circuló sobre una supuesta salida de canal 6 relacionada con ese enfrentamiento.

Berahimi explicó que, tiempo después, una figura pública de otro programa retomó aquel episodio y aseguró públicamente que ella había dejado la televisora por el comentario que le hizo a Loranca.

Según Jalé, esa versión nunca fue cierta, pero tomó fuerza porque coincidió con el momento en que estaba a punto de iniciar una nueva etapa profesional en Teletica.

Con el paso de los años, la comunicadora asegura que ve todo aquel episodio como una muestra de inmadurez y de una etapa de su vida en la que reaccionaba de manera mucho más impulsiva.

“No estuvo bien. Vamos a lo mismo, son inmadureces. Ahora uno más bien se mide”, concluyó.