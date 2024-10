Jan Broberg narra en documental macabra experiencia de abuso tras ser secuestrada

Jan Broberg A Friend of the Family (Photo by: Peacock) (Peacock/Peacock)

El documental “A Friend of the Family: Verdadera Maldad” narra la triste, real y macabra historia que vivió Jan Broberg, actriz de Hollywood, quien fue secuestrada y abusada por un “amigo de la familia”, en 1974, cuando tenía 12 años, hecho que se repitió dos años después y que ahora cuenta en Universal +.

Para ella ver su historia en esta pieza audiovisual de la que fue parte, significó revivir el infierno que pasó de la mano de su agresor.

“Creo que lo más difícil es que te arrastra de nuevo a tus recuerdos, he hecho mucha terapia y mucho trabajo conmigo misma para poder contar mi historia una y otra vez, y dejar que fluya a través de mí para que no se quede ahí. Queremos avanzar a partir de nuestras historias. No es que contar mi historia pueda ser a veces desencadenante, pero la mayoría de las veces me ayuda a avanzar aún más en mi viaje de curación, porque me doy cuenta de que hay una parte que había olvidado o en la que tengo que trabajar”, nos reveló.

Este documental también significó volver a enfrentar sus más grandes miedos, y regresar a los lugares donde pasó los momentos más duros de su vida.

“Contar mi historia y trasladarla al documental fue otra forma de profundizar en mis miedos. Así que me enfrenté a esos miedos, estar en esa autocaravana, estar en mi habitación, donde ocurrieron todas esas cosas aterradoras, mi habitación real; estar en Mazatlán, donde estaba aparcada la autocaravana, donde los federales nos encontraron y tiraron la puerta por la noche y me metieron en ese pequeño coche.

“Y todas esas cosas que eran miedos, de repente pensé, este es un lugar hermoso. Puedo liberar el miedo de este lugar. Puedo liberarlo porque ese miedo se acabó. Lo que me pasó fue hace mucho tiempo, pero todavía estaba alojado en mi cuerpo y en mi cerebro. Y ahora puedo dejarlo ir, puedo liberarlo”, explicó emocionada.

Su familia fue la fuerza que la impulso durante todo el viaje

A pesar de lo duro de la experiencia de contar su historia de esta manera, también fue una sanación a nivel de familia y ellos fueron quienes le dieron la fuerza para llevar el proceso.

“Nosotros, como familia, hemos sido capaces de seguir adelante, y querernos y estar cerca los unos de los otros, y pasar por otras experiencias de la vida, y seguir siendo una familia muy unida, que tiene fe, alegría, esperanza y caridad por otras personas. Por eso contamos nuestra historia, para que sepan que no están solos. Y fue hermoso decir: Vaya, hemos sobrevivido, pero también hemos prosperado”.

Justamente, su hijo también participó en el documental y es el pilar de su recuperación y de la lucha que lleva contra el abuso sexual.

“Mi hijo ha sido un gran apoyo; él fue quien me ayudó a crear la Fundación Jan Broberg. Me ayudó a poner en marcha el pódcast, Jan Broberg Show, en el que entrevisto a otros supervivientes de abusos y agresiones sexuales, en su mayoría, niños, expertos y autores de libros que también han vivido estas experiencias.

“Y la mayoría de los expertos tienen una experiencia, y es por eso que se convirtieron en terapeutas o en médicos. Así que he tenido un pódcast increíble, que mi hijo insistió en que hiciera. Nunca lo habría hecho sin él”, comentó.

Ahora que Broberg está sanando y que el mundo conoce su historia contada por ella, sabe que podría enfrentar a su agresor, Robert “B.” Berchtold y decirle lo que siempre llevó en su interior.

“Si estuviera vivo le diría que fuera a buscar ayuda, porque creo que en algún lugar le pasó algo terrible que le convirtió en un monstruo. No creo que la mayoría de la gente nazca psicópata, sociópata, pederasta o monstruosa. Creo que la mayoría de la gente nace siendo niños inocentes, y a él le pasó algo. Creo que si la gente buscara ayuda, si reconocieran que algo está mal aquí, simplemente diría, vayan a buscar ayuda.

“Sal de las calles, aléjate de los niños y cúrate. Detengan esto. A las personas que trafican con niños para sacarlos de sus hogares, les diría: ¿Qué te ha pasado? ¿Cómo pudiste hacerle esto a tu propio hijo? Los padres son incestuosos con sus hijos. ¿Cómo es posible? ¿Qué te ha pasado? Busca ayuda. Entrégate. Eso es lo que yo le diría.

Porque la única otra pregunta que tendría es, ¿por qué? Esa es la única otra cosa. ¿Por qué? ¿Por qué hiciste esto? Tenías una esposa y cinco hermosos hijos propios. ¿Por qué?”, concluyó.

