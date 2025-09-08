Janeth García se mostró en un vestido que dio de qué hablar

Teleguía Farándula

Por Fabiola Montoya Salas
Janeth García y Ricardo Quesada deseaban tanto convertirse en padres que en cada país que visitaron le compraron una camiseta a su hija.
Janeth García dio de qué hablar luego de compartir unas fotos en las que luce un vestido negro que resaltó su figura.

Por medio de su cuenta de Instagram, la guapa modelo subió varias imágenes con un vestido ajustado al cuerpo, en las que se le ve radiante.

“Como cuando me dicen que de frente no se nota el embarazo. Ahh, pero de lado”, escribió al pie de la publicación.

La expresentadora, que está esperando a su primer bebé, sorprendió a muchos porque apenas se le nota la pancita de algunos meses.

Melissa Durán no dudó en comentarle: “Ah no, pero este es tu momento”. Además, varios seguidores le dejaron mensajes como: “Embarazada, pero espectacular”, “Ni parece que está embarazada” y “Con esa cintura de avispa se ve preciosa con esa pancita”.

