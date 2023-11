Javier Acuña ha tenido el reto de hacer brillar a los participantes de Nace una Estrella y a Lisbeth Valverde

Javier Acuña ha tenido una año con mucho trabajo de la mano de Teletica y sus proyectos personales (Cortesía)

El reconocido bailarín costarricense Javier Acuña ha tenido un año muy intenso a nivel laboral, con diferentes proyectos y retos profesionales de la mano de Teletica y de las competencias de baile, pero sin duda ser coreógrafo de Nace una Estrella ha sido su mayor reto.

Aunque todo el año ha estado con mucho trabajo y diversos proyectos, los últimos meses han sido más intensos por el rol fundamental que ha desempeñado tanto en la sexta temporada del concurso de canto, como en Miss Costa Rica.

En Nace una estrella tiene la tarea de ponerle el sabor y el ritmo a los participantes y a cada una de las galas, lo que ha sido un proceso complicado, pero placentero.

“La verdad que el formato de Nace una estrella es muy distinto a todos los demás que he hecho, yo he estado a cargo de Dancing With The Stars, de Miss Costa Rica y de Tu cara Me Suena (TCMS) y esta es mi primera vez con Nace una estrella y me he encontrado con bastantes diferencias”, comentó en una conversación con La Teja.

Una de las diferencias más significativas ha sido que en TCMS él imita videos y bailes de otras presentaciones, en Nace una estrella todo es creatividad y por eso él es el responsable de crear las coreografías y coordinar los ensayos con los bailarines y los cantantes.

“Para cada puesta en escena todo es full creatividad, se tiene que hacer todo para que cada artista sobresalga y se sienta cómodo en el escenario. Ha sido un tema de conocer a los participantes, ver qué tanta coordinación tienen, dónde pueden bailar y cuándo no porque tienen que cantar.

“Para ellos ha sido de mucha presión, pero para eso es la competencia, están acostumbrados a cantar y no a bailar, hay unos que se cierran y dicen que no van a poder, lo difícil para ellos ha sido poder memorizar una frecuencia de baile y la canción, pero al final creo que han sacado bien la tarea”, contó.

Granito con Lisbeth Valverde

Javier y la miss Costa Rica, Lisbeth Valverde, crearon una gran amistad. (Cortesía)

Como en años anteriores, en este 2023 fue parte del grupo de profesores del Miss Costa Rica, donde conoció a Lisbeth Valverde, y al igual que las demás candidatas, las capacitó para el evento final.

“Desde que Lisbeth Valverde llegó al casting yo quedé impactado con su presencia. Durante el concurso vi su preparación y su experiencia, cuando ella fue coronada yo me ofrecí a seguir preparándola en proyección escénica, por eso nos seguimos viendo”, explicó.

Aunque estaba ya de lleno con Nace una estrella y sus proyectos personales, se veía con Valverde al menos un día a la semana, hecho que le ayudó a ella para brillar en el Miss Universo.

“Antes de que se fuera al Miss Universo le estuve dando clases de proyección escénica y ayudándole a tener un poquito más de show en la pasarela. En ese proceso vi la calidad de persona que es, ha tenido un camino largo para llegar donde está y me identifico con ella porque somos de barrios humildes y hemos logrado tener una vida exitosa y eso me dio ganas de apoyarla hasta el último día”.

Con su mejor aliada

Este fin de semana finaliza Nace una estrella y con eso el coreógrafo tendrá más tiempo para dedicarse de lleno en sus otros proyectos, muchos de la mano de su mejor amiga y compañera de baile Lucía Jiménez, con quien trabaja desde hace algunos años.

“Con Lucía vamos a seguir full entrenamiento para las diferentes competencias en las que participamos, ahora el 20 de noviembre vienen desde Los Ángeles unos profesores rusos que nos van a entrenar porque hemos estado ocupados por aparte y no hemos podido salir a entrenar, entonces casi que nos vamos a internar para en febrero ir con todo a Nueva York a participar en diferentes competencias”.

Aunque ya junto con Jiménez tienen la agenda de diciembre bastante ocupada, con clases, eventos, conciertos y demás, va a tomar unas pequeñas vacaciones con su familia para en enero concentrarse en ensayar para el viaje a Estados Unidos.

Ya tiene algunos proyectos sobre la mesa para el 2024, con los que buscará mejorar y aprender más para en algún momento lograr su máximo sueño, que es participar en una competencia europea, en Blackpool, Inglaterra, mientras tanto disfruta y agradece su presente.

“Me siento supercompleto, como siempre he podido vivir del baile, siempre he tenido una vida muy placentera, me siento completo y feliz, voy a seguir bailando hasta que la vida me lo permita”, concluyó.

Este domingo Javi brillará y deleitará a todos los ticos en la final de Nace una estrella.