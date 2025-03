Jazmín Salas, esposa de Christian Bolaños, contó cómo fue víctima de aparente estafa

Jazmín Salas, esposa de Christian Bolaños (Instagram Jazmín Salas/Tomada de Instagram)

Jazmín Salas, influencer y esposa del exfutbolista Christian Bolaños, contó que fue víctima de una supuesta estafa y alertó a sus seguidores para que no les pase lo mismo.

Salas tiene una gran comunidad de seguidores en redes sociales que siempre están pendientes de sus recetas, su estilo de vida y los consejos que da en general, por lo que quiso advertirlos de una fea situación que le pasó.

Ella explicó que es muy fan de la polémica modelo Isabella Ladera, sí, la novia de Beéle y que por ella se antojó de usar una vitamina que está de moda en Estados Unidos, misma que le terminó saliendo más cara de la cuenta.

“Yo lo quería, pero para ya y como encontré una publicidad escribí y me dijeron: ‘sí claro, hay una promoción de dos por 34 mil y resto si querés te las llevamos mañana a tu casa, las pagas con el mensajero’, y yo toda maravillada y siendo sincera yo no sé ni cuánto valen en Amazon, en la página directo. Yo la quería para ya y dije, ‘tráigamelas’, y sí, lunes me llegaron, hice el sinpe y ya”, explicó en una historia de Instagram.

En otra, agregó que como ella no conocía el producto, quiso averiguar más en redes sociales y fue a Tiktok a ver recomendaciones, donde se dio cuenta de que lo que le vendieron en apariencia era falso.

“Yo lo único que sabía del producto es que Isabella Ladera se lo toma y que es bueno para el pelo, las uñas y las líneas de expresión. El primer video que me salió fue: ‘¿cómo saber si el producto es falso o es verdadero?’; di, yo lo vi y resultó que el que compré era falso, así que tengan cuidado porque muchas páginas están vendiendo”, mencionó.

Ella agregó que se sintió indignada y estafada, pero al final, tras hacer el reclamo, le devolvieron el dinero, eso sí, con tal de que no le pase a más personas, explicó los motivos por los que se dio cuenta de que el producto que tenía no era el verdadero.

Por dicha, después llegó a un lugar donde le vendieron las vitaminas originales.